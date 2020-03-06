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Несколько часов назад представители компании AMD на мероприятии Financial Analyst Day 2020 поделились с широкой общественностью новой порцией занятных данных касательно будущих графических продуктов «красной команды».

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Согласно презентации, специалисты компании усиленно работают над архитектурой RDNA 2, которая станет основой для GPU поколения Navi 2X и сможет похвастаться аппаратной поддержкой технологий Variable Rate Shading (VRS) и Ray Tracing, а также ощутимым приростом показателя производительность/ватт — вплоть до 50 %.

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Кроме того, на одном из слайдов виднелась верхняя часть одной из новых моделей, предположительно, принадлежащая к следующему поколению видеокарт Radeon RX, и, как можно заметить, система охлаждения ещё не вышедшей новинки несколько изменилась, получив пару вентиляторов вместо турбины.

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Источник изображения: AMD

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Информацию об изменении конструкции референсных моделей следующего поколения подтвердил на страницах ресурса Reddit вице-президент AMD Скотт Херкельман (Scott Herkelman): по его словам, будущие эталонные видеокарты на базе графических процессоров Navi 2X лишатся системы охлаждения турбинного типа, а вот AIB-партнёры компании всё же могут наделить свои новые продукты старыми добрыми турбинами.

Стоит напомнить, что первые продукты с архитектурой RDNA 2 должны появиться в конце текущего года.