Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Хотя официальных данных касательно флагманского мобильного процессора AMD Ryzen 9 4900H пока не поступало, ряд утечек действительно подтверждает, что данный CPU реален и в скором времени появится в ассортименте «красной команды»: так, в распоряжении ресурса VideoCardz оказалось изображение, на котором красуется топовый ноутбук ROG Zephyrus G14 производства ASUS с флагманским мобильным процессором AMD «на борту».

реклама

По информации источника, вершину модельного ряда мобильных CPU «красной команды» займут два процессора — Ryzen 9 4900H со стандартным уровнем TDP в 45 Вт и Ryzen 9 4900HS со сниженным до 35 Вт энергопотреблением. При этом данные касательно частотных характеристик топовых процессоров пока неоднозначны: ранее утверждалось, что флагманские модели получат максимальную частоту в 4,4 ГГц в турборежиме, в то время как сегодняшняя «утечка» говорит о значении в 4,2 ГГц. Таким образом, основным отличием между Ryzen 9 4900H(S) и Ryzen 9 4800H(S) может стать возросшее количество ядер GPU — с 7 до 8, в то время как количество ядер/потоков, судя по имеющимся данным, останется неизменным — 8/16.

реклама

Источник изображений: VideoCardz

реклама

Стоит напомнить, что появление первых мобильных устройств, оснащённых новыми процессорами AMD, ожидается через пару-тройку недель.