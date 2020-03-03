Новая модификация видеокарты AMD Radeon RX 590 обнаружена в продаже
Хотя в ассортименте AMD уже сравнительно давно красуются видеокарты серии Radeon RX 5000 с архитектурой RDNA, компания, похоже, не забывает и о старой доброй «пятисотой» серии: по крайней мере, на это указывает недавняя находка специалистов ресурса Expreview, «зоркий глаз» которых заметил новую модификацию графического адаптера Radeon RX 590 с припиской GME на онлайн-площадке JD.com.
рекламаСудя по имеющимся данным, новинка практически не отличается от своей предшественницы, имея в своём распоряжении 2304 потоковых процессора и 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR5, а вот частота GPU несколько уменьшилась: например, для видеокарт XFX RX 590 GME Black Wolf Edition и SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 590 GME разница составила 120 МГц и 105 МГц соответственно по сравнению с оригинальными моделями.
В настоящий момент «обновлённые» продукты готовы предложить четыре известных производителя — XFX, ASRock, SAPPHIRE и PowerColor, причём наиболее доступной и «разогнанной» моделью, отличающейся самой высокой частотой графического процессора (1460 МГц в максимальном режиме), является видеокарта от XFX, а именно уже упоминаемая выше RX 590 GME Black Wolf Edition, оценённая в 1199 юаней (около 11 400 рублей), что на 100 юаней (примерно 950 рублей) дешевле стандартной модели.
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Источник изображения: Expreview
рекламаТаким образом, покупатель сможет заполучить практически ничем не отличающуюся от оригинальной Radeon RX 590 модель по более доступной цене, а разницу в частотах компенсировать за счёт разгона. Однако главный вопрос пока остаётся без ответа — является ли данный «аттракцион неслыханной щедрости» прерогативой азиатского рынка, либо новинка станет доступна для любого желающего.
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