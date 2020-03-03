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В начале января текущего года в рамках международной выставки CES 2020 оба процессорных гиганта в лице Intel и AMD посеяли интригу в рядах компьютерных энтузиастов, анонсировав новые мобильные процессоры под кодовыми именами Comet Lake-H и Renoir. Хотя новинки официально ещё не поступили в продажу, некоторые специалисты уже имеют возможность протестировать новые продукты, а благодаря стараниям «сетевого детектива» _rogame, у нас вновь есть шанс оценить исход противостояния между двумя конкурирующими моделями в бенчмарках 3DMark Time Spy и Fire Strike.

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Источник изображений: 3DMark

Взглянув на имеющиеся данные, можно отметить, что мобильный процессор AMD Ryzen 5 4600H, наделённый 6 ядрами с поддержкой SMT и частотной формулой 3,0/4,0 ГГц в базовом/максимальном режимах, в дисциплинах, иллюстрирующих уровень производительности CPU, продемонстрировал следующие результаты: в тесте Time Spy новинка получила 6499 баллов (CPU Score), а в пакете Fire Strike достигла значения в 17466 очков (Physics Score). Сопоставление достижений AMD Ryzen 5 4600H с его 6-ядерным 12-поточным оппонентом в лице Intel Core i7-10750H показывает небольшое преимущество модели «синей команды», выражающееся в следующих цифрах — 4,0 % и 2,6 % соответственно.

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Таким образом, при практически равной производительности решающим фактором, несомненно, станет стоимость конечных устройств, и на этом поприще, судя по имеющимся данным, AMD сможет потеснить Intel, поэтому придирчивому покупателю придётся хорошенько подумать.