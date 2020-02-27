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Процессоры AMD продолжают терять в цене, становясь ещё привлекательнее в глазах покупателей и тесня своих конкурентов на процессорном рынке, а благодаря зоркому глазу специалистов ресурса Tom's Hardware, было замечено очередное падение стоимости одного из CPU «красной команды».

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Так, процессор AMD Ryzen 7 3700X, который может предложить восемь ядер с поддержкой SMT (Simultaneous Multithreading) и частотной формулой 3,6/4,4 ГГц, на известной заморской онлайн-площадке Amazon упал в цене на целых 9 % — в настоящий момент модель можно приобрести за $300.

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Источник изображения: Amazon

Российская розница также не отказывает нам в удовольствии купить Ryzen 7 3700X — например, в сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» заполучить процессор можно, расставшись с 25 740 рублями.

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Несомненно, подобная тенденция не может не радовать приверженцев продукции AMD, в то время как Intel, похоже, пока лишь планирует дать адекватный ответ.