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В начале января в рамках международного мероприятия CES 2020 компании Intel и AMD анонсировали свои новые линейки производительных мобильных процессоров, однако какой-либо информации касательно уровня производительности новинок в противостоянии друг против друга предоставлено не было. Впрочем, в скором времени новинки начала появляться в базах данных популярных бенчмарков, а сегодня, благодаря «сетевому детективу» _rogame, в сети появилась информация о достижениях AMD Ryzen 5 4600H в сравнении с Intel Core i7-10750H в тестовом пакете 3DMark 11 Performance.

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Стоит напомнить, что мобильный процессор Ryzen 5 4600H базируется на архитектуре Zen 2 и получил в своё распоряжение 6 ядер/12 потоков с частотной формулой 3,0/4,0 ГГц. Что касается технических характеристик его соперника в лице Core i7-10750H, то отличия нового CPU от его предшественника минимальны — новинка наделена 6 ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности с несколько повышенными частотами, достигающими значения 2,6 ГГц в базовом режиме и 4,7 ГГц — в максимальном. При этом уровень TDP обеих моделей остановился на отметке в 45 Вт.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

В подтесте, оценивающем уровень производительности CPU, процессор Ryzen 5 4600H получил 12 691 балл (Physics Score), чего не хватило для того, чтобы взять верх над Core i7-10750H — новинка «синей команды» оказалась быстрее на 4,3 %.

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Несомненно, с точки зрения производительности в представленном тесте новая модель Intel выглядит предпочтительнее, однако, судя по некоторым данным, AMD сможет предложить более заманчивые цены для своих новинок, поэтому потенциальному покупателю придётся хорошенько подумать.