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Бюджетный процессор Intel Pentium Gold G6400 (Comet Lake-S) ощутимо опережает своего предшественника в бенчмарке Geekbench

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Пока внимание широкой компьютерной общественности приковано к топовым моделям процессоров Intel 10-го поколения, не стоит забывать, что в семейство Comet Lake-S войдут и бюджетные CPU, представленные моделями Pentium и Celeron, и именно одна из таких новинок, благодаря известному «сетевому детективу» TUM_APISAK, была замечена в популярном бенчмарке Geekbench 5.

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Источник изображения: Geekbench

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Исходя из представленных данных, процессор Intel Pentium Gold G6400 получил в своё распоряжение 2 ядра с поддержкой технологии гиперпоточности, функционирующих на частоте 4.0 ГГц. В однопоточном подтесте новинка смогла получить 1033 балла, а в многопоточном состязании ей покорился результат в 2269 очков. В сравнении с достижениями своего предшественника в лице 2-ядерного 4-поточного Intel Pentium Gold G5400, работающего на частоте 3,7 ГГц, новая модель выглядит ощутимо быстрее, опережая «старичка» на 12,4 % и 12,8 % соответственно.

В противостоянии с предполагаемым соперником из стана AMD в лице Ryzen 3000G, наделённым теми же 2 ядрами/4 потоками с частотой 3,5 ГГц, Pentium Gold G6400 также выходит победителем, опережая своего оппонента в среднем на 8-12 %, однако повышение частоты модели «красной команды» до 3,9-4,1 ГГц, чего, увы, лишены бюджетные процессоры Intel, позволяет CPU от AMD вырваться вперёд на 2-6 %.

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Стоит напомнить, что для функционирования процессоров Intel 10-го поколения понадобятся новые материнские платы с разъёмом LGA 1200, а их дебют может состояться либо уже в марте, либо задержаться вплоть до мая.

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