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Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme

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В то время как официальные представители Intel не спешат делиться подробностями касательно будущих настольных процессоров Intel 10-го поколения, ещё не анонсированные модели то и дело появляются в базах данных ряда популярных тестовых пакетов: на сей раз, благодаря «наводке» известного «сетевого детектива» TUM_APISAK, в сети появилась информация о достижениях одной из новинок семейства Comet Lake-S в бенчмарке 3DMark Fire Strike Extreme.

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Источник изображения: 3DMark

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Внимательно взглянув на представленные записи, можно отметить, что 8-ядерный 16-поточный Intel Core i7-10700 функционировал на частоте 2,9 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,6 ГГц в максимальном. В подтесте, призванном оценить производительность CPU, новинка смогла получить 23 326 баллов (Physics Score), отстав от своего конкурента из стана AMD в лице Ryzen 7 3700X, имеющего в своём распоряжении те же 8 ядер/16 потоков, в среднем на 4-7 %.

Примерно такое же отставание наблюдается и в противостоянии между новинкой и 8-ядерным 16-поточным Core i9-9900, имеющим более высокие частотные характеристики (3,1/5,0 ГГц) по сравнению со своим наследником.

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Стоит учесть, что это лишь единичный «замер», поэтому для более точной оценки стоит дождаться всеобъемлющих тестов от сторонних специалистов.

Что касается даты дебюта десктопных процессоров Intel семейства Comet Lake-S, то информация достаточно противоречива: анонс новинок может состояться как в марте, так и задержаться вплоть до мая.

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amd intel ryzen 7 3700x core i7-10700
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Сейчас обсуждают

Velzevul Handshaked
16:41
То есть опять анальный процессор. Зачем вы процы в жопы себе суёте?
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
Зю
16:40
Не провал до 3ГГц, а кондиционер
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
smaximaa
16:40
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smaximaa
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L-I-O-N
16:39
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Aleksandr
16:37
Проц 3600 бери, поинтереснее будет. Да и игори современные больно жоркие до потоков - подавай не меньше 8ми. А дальше больше. На проце не экономь
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
Амудуто Райзенмаки
16:37
10700K будет на уровне 9900K, который как рвал, так и будет рвать амудешные жопы.
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
smaximaa
16:36
эдик педик, ты ли это?
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Velzevul Handshaked
16:36
"Бест баем" это чудо 10700 будет только если его на развес по 100 рублей за кило продавать.
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
victor_koly
16:34
"все пользовательские карты переехали в онлайн" - какой ужас.
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