Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
В то время как официальные представители Intel не спешат делиться подробностями касательно будущих настольных процессоров Intel 10-го поколения, ещё не анонсированные модели то и дело появляются в базах данных ряда популярных тестовых пакетов: на сей раз, благодаря «наводке» известного «сетевого детектива» TUM_APISAK, в сети появилась информация о достижениях одной из новинок семейства Comet Lake-S в бенчмарке 3DMark Fire Strike Extreme.
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Источник изображения: 3DMark
рекламаВнимательно взглянув на представленные записи, можно отметить, что 8-ядерный 16-поточный Intel Core i7-10700 функционировал на частоте 2,9 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,6 ГГц в максимальном. В подтесте, призванном оценить производительность CPU, новинка смогла получить 23 326 баллов (Physics Score), отстав от своего конкурента из стана AMD в лице Ryzen 7 3700X, имеющего в своём распоряжении те же 8 ядер/16 потоков, в среднем на 4-7 %.
Примерно такое же отставание наблюдается и в противостоянии между новинкой и 8-ядерным 16-поточным Core i9-9900, имеющим более высокие частотные характеристики (3,1/5,0 ГГц) по сравнению со своим наследником.
рекламаСтоит учесть, что это лишь единичный «замер», поэтому для более точной оценки стоит дождаться всеобъемлющих тестов от сторонних специалистов.
Что касается даты дебюта десктопных процессоров Intel семейства Comet Lake-S, то информация достаточно противоречива: анонс новинок может состояться как в марте, так и задержаться вплоть до мая.
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