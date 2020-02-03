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В то время как официальные представители Intel не спешат делиться подробностями касательно будущих настольных процессоров Intel 10-го поколения, ещё не анонсированные модели то и дело появляются в базах данных ряда популярных тестовых пакетов: на сей раз, благодаря «наводке» известного «сетевого детектива» TUM_APISAK, в сети появилась информация о достижениях одной из новинок семейства Comet Lake-S в бенчмарке 3DMark Fire Strike Extreme.

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Источник изображения: 3DMark

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Внимательно взглянув на представленные записи, можно отметить, что 8-ядерный 16-поточный Intel Core i7-10700 функционировал на частоте 2,9 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,6 ГГц в максимальном. В подтесте, призванном оценить производительность CPU, новинка смогла получить 23 326 баллов (Physics Score), отстав от своего конкурента из стана AMD в лице Ryzen 7 3700X, имеющего в своём распоряжении те же 8 ядер/16 потоков, в среднем на 4-7 %.

Примерно такое же отставание наблюдается и в противостоянии между новинкой и 8-ядерным 16-поточным Core i9-9900, имеющим более высокие частотные характеристики (3,1/5,0 ГГц) по сравнению со своим наследником.

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Стоит учесть, что это лишь единичный «замер», поэтому для более точной оценки стоит дождаться всеобъемлющих тестов от сторонних специалистов.

Что касается даты дебюта десктопных процессоров Intel семейства Comet Lake-S, то информация достаточно противоречива: анонс новинок может состояться как в марте, так и задержаться вплоть до мая.