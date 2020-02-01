AMD продолжает сохранять безоговорочное лидерство в немецкой рознице — на долю Intel приходится всего лишь 15 % продаж
AMD продолжает удерживать лидирующие позиции на процессорном рынке Германии, о чём свидетельствует свежая статистика продаж немецкого онлайн-магазина Mindfactory.de, любезно предоставленная широкой компьютерной общественности энтузиастом под ником ingebor.
рекламаСогласно новым данным, в январе 2020 года ситуация практически не изменилась — по количеству реализованных процессоров AMD уверенно доминирует над своим основным конкурентом в лице Intel с долей в 85 %. По показателю выручки несомненное преимущество также на стороне «красной команды» — перевес составляет внушительные 82 % на 18 %.
рекламаФаворитами среди сторонников продукции AMD стали процессоры Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700X, которые и принесли наибольшую выручку, а самыми популярными продуктами Intel оказались Core i7-9700K и Core i5-9600K.
рекламаЧто касается стоимости наиболее продаваемых CPU, то по данному показателю первые строчки занимают процессоры «синей команды»: безоговорочным лидером уже который месяц является Core i9-9900K (€520), второе место удерживает Core i7-8700K (€425), а на третьей позиции расположился Core i7-9700K (€393).
рекламаИсточник изображений: Imgur, ingebor
Стоит напомнить, что в ближайшем будущем Intel намерена представить 10-е поколение своих настольных CPU, однако смогут ли новые продукты заинтересовать потенциальных покупателей, навязав конкуренцию процессорам AMD, пока остаётся загадкой.
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