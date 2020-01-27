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Несколько месяцев назад ассортимент компании Corsair пополнился комплектом высокочастотной оперативной памяти Vengeance LPX DDR4-5000, который включает в себя два модуля по 8 Гбайт каждый, а сегодня, благодаря стараниям специалистов ресурса AnandTech, у нас есть возможность оценить уровень производительности данного набора.

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Комплект оперативной памяти Corsair Vengeance LPX DDR4-5000 основан на чипах производства Micron Revision E (E-die), которые хорошо зарекомендовали себя среди оверклокеров. За охлаждение отвечают алюминиевые радиаторы, а также дополнительный вентилятор Vengeance Airflow.

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Источник изображения: AnandTech

В первую очередь, данный набор предназначен для процессоров Ryzen третьего поколения и официально совместим с материнскими платами производства MSI – MEG X570 Ace, MEG X570 Godlike и MEG X570 Unify. Комплект имеет в своём арсенале поддержку профиля XMP 2.0, правда, всего одного, характеризующегося показателем 5000 MT/s (млн транзакций в секунду), при этом штатное напряжение остановилось на отметке в 1.5 В при таймингах 18-26-26-46.

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Тестовая система включала в себя 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen 3700X, материнскую плату MSI MEG X570 Ace (BIOS 1.40 ABBA), видеокарту ASRock RX 5700 XT Taichi X 8G OC+, а также искомый набор оперативной памяти, функционирующий в следующих режимах: DDR4-3200 18-26-26-46 1T (FCLK 1600 МГц), DDR4-3600 18-26-26-46 1T (FCLK 1800 МГц) и DDR4-5000 18-26-26-46 1T (FCLK 1800 МГц).

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В популярной утилите WinRAR 5.60b3, предназначенной для архивации данных и восприимчивой к частоте памяти, прирост производительности при использовании DDR-5000 по сравнению с DDR4-3200 составил 7,5 %.

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В пакете симуляции DigiCortex 1.20 рост частотных характеристик ОЗУ оказал нелинейное влияние на прирост производительности: так, при переходе от DDR4-3200 к DDR-3600 произошёл скачок в 4,5 %, а вот при использовании DDR4-5000 увеличение было не таким ощутимым — всего 1,8 %.

Популярный инструмент для кодирования видео Handbrake 1.1.0 продемонстрировал незначительный выигрыш от использования DDR4-5000.

Различия в результатах тестирования в известном пакете рендеринга Blender 2.79b также были в пределах погрешности.

Инструмент трассировки лучей POV-Ray 3.7.1 никаких преимуществ при использовании высокочастотной памяти также не показал, скорее даже наоборот.

А вот известный пакет для архивирования данных 7-zip v1805 продемонстрировал прирост в 3,4 % и 2,7 % для DDR-5000 по сравнению с DDR4-3200 и DDR4-3600 соответственно.

Что касается игровой производительности, то различия в Civilization 6 (DX12), Grand Theft Auto V и F1 2018 оказались в пределах погрешности.

Источник изображений: AnandTech

Подводя итог, можно отметить, что набор оперативной памяти Vengeance LPX DDR4-5000 производства Corsair, несомненно, предлагает экстремальные скорости для самых требовательных оверклокеров, однако прирост производительности в несколько процентов не стоит $1200, которые просят за комплект.