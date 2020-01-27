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Несмотря на увеличение производственных мощностей, Intel по-прежнему продолжает испытывать некоторые трудности с удовлетворением спроса на свои продукты, поэтому выпуск своих бюджетных моделей может поручить американской компании GlobalFoundries, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Intel

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По информации источника, данный шаг может быть связан с ростом рынка ПК и возрастающей нагрузкой на производственные линии, поэтому делегирование «полномочий» по выпуску недорогих моделей выглядит вполне оправданным, тем более что GlobalFoundries вполне способна снабжать Intel 14-нм чипами. При этом наиболее вероятными претендентами являются процессоры семейств Celeron и Pentium, не требующие передовых процессов литографии, в то время как возможность выпуска более дорогих Core i3 силами стороннего производителя пока остаётся под вопросом.

Стоит напомнить, что, согласно недавним слухам, производством дискретных графических адаптеров Intel вполне может заняться ещё один производственный гигант, а именно тайваньская компания TSMC, выпускающая продукцию в том числе для основного конкурента «синей команды» — AMD.

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Несомненно, если Intel действительно решится на подобный шаг, производственные мощности компании возрастут ещё на несколько процентов, что поможет более эффективно противостоять экспансии AMD. Стоит отметить, что данная информация относится к категории слухов, поэтому всецело доверять ей не стоит.