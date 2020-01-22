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В рамках международного мероприятия CES 2020 компания AMD анонсировала новую линейку своих мобильных процессоров Ryzen 4000, основанных на архитектуре Zen 2, которые, по словам представителей «красной команды», получили ощутимую прибавку к производительности по сравнению со своими предшественниками. Убедиться в этом можно уже сейчас, взглянув на результаты тестирования флагманской модели в бенчмарке 3DMark Time Spy.

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Исходя из представленных данных, 8-ядерный 16-поточный AMD Ryzen 7 4800H функционировал на частоте 2,9 ГГц в базовом режиме с увеличением до 4,3 ГГц в максимальном. В подтесте, отображающем производительность CPU, новинка смогла получить 8 352 балла (CPU Score), превзойдя результаты десктопного Intel Core i7-9700K, имеющего в своём распоряжении те же 8 ядер, но лишённого поддержки многопоточности, в среднем на 1-2 %. Стоит напомнить, что уровень TDP мобильной модели «красной команды» остановился на отметке 45 Вт, в то время как её оппонент характеризуется величиной в 95 Вт.

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Если же сравнить достижения Ryzen 7 4800H с его мобильными конкурентами в лице недавно анонсированного 6-ядерного 12-поточного Core i7-10750H и его предшественника Core i9-9880H с 8 ядрами/16 потоками «на борту», то перевес также не в пользу продуктов Intel: новинка «красной команды» быстрее своих соперников на 14,7 % и 2-5 % (в среднем) соответственно.

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Источник изображений: 3DMark

Несомненно, в бенчмарке 3DMark Time Spy флагман мобильной линейки AMD Ryzen 7 4800H демонстрирует своё превосходство не только над прямыми конкурентами из стана Intel, но и обходит их десктопных «собратьев», однако для более точной оценки производительности стоит дождаться подробных тестов от сторонних специалистов.