Слухам о сокете Intel LGA 1159 и чипсетах AMD TRX80 и WRX80 положен конец — таких продуктов не существует
Энтузиасты, интересующиеся последними новостями и разнообразными слухами компьютерной тематики, несомненно, помнят о недавних «утечках» касательно новых чипсетов AMD TRX80 и WRX80 — согласно слухам, они должны были стать основой высокопроизводительных пользовательских и рабочих систем соответственно, а также предложить широкий набор возможностей, в том числе поддержку восьмиканального режима работы оперативной памяти и свыше 64 линий PCI Express.
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Источник изображения: ASUS
рекламаГотовящиеся настольные процессоры Intel семейства Comet Lake-S и сопутствующая платформа также стали главными звёздами ранних «утечек» — несколько месяцев назад ряд источников утверждал, что десктопные CPU «синей команды» получат разъём LGA 1159, однако уже тогда большинство компьютерных энтузиастов скептически отнеслось к данным слухам.
Специалисты ресурса AnandTech решили подробнее разобраться в данной ситуации и обратились к ряду надёжных источников в производственных кругах, а также задали несколько вопросов представителям Intel и AMD. В результате данного «расследования» стало ясно, что большинство «информаторов» никогда не слышало о планах касательно разработки и производства сокета LGA 1159 и чипсетов TRX80 и WRX80 — по их словам, ни одного из этих продуктов в данный момент не существует.
рекламаКроме того, один из источников поделился интересными предположениями о причинах возникновения слухов касательно разъёма LGA 1159: по его мнению, эта путаница возникла из-за существования ранних инженерных образцов процессоров семейства Comet Lake, изображения которых могли появиться в сети.
Естественно, никто не гарантирует, что в будущем сокет LGA 1159 или чипсеты WRX80 и TRX80 не смогут увидеть свет, однако в настоящий момент работа над данными продуктами не ведётся.
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