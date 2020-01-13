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Microsoft предлагает самый эффективный способ замены Windows 7 — купить новое устройство с Windows 10

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Как известно, 14 января корпорация Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7, поэтому маркетологи компании советуют радикальное решение — приобрести устройство с новой версией ОС Windows 10, сообщает ресурс MSPoweruser.

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Источник изображения: Microsoft

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Специалисты Microsoft утверждают, что старые ПК, возраст которых превышает 4 года, подвержены поломкам в 3 раза чаще, что приводит к значительным простоям в работе, поэтому большинству пользователей рекомендуется приобрести новые девайсы, которые уже оснащены Windows 10, и одним из таких вариантов станет серия устройств Surface. Кроме того, на устаревших системах обновляться с Windows 7 до Windows 10 также не рекомендуется, так как часть драйверов и программного обеспечения может работать не совсем корректно или не функционировать вовсе — прежде всего, с этим могут столкнуться владельцы разнообразных OEM-устройств и «эксклюзивных» приборов — сканеров отпечатков пальцев, кардридеров и т. д.

Отмечается, что пользователи могут продолжать эксплуатировать Windows 7 и после окончания срока официальной поддержки, однако новые апдейты, в том числе обновления безопасности, им будут недоступны, поэтому их устройства будут подвержены новым видам атак.

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Источник отмечает, что в настоящий момент количество пользователей, отдающих предпочтение Windows 7, насчитывает около 400 миллионов, и далеко не факт, что большинство из них приобретёт новые устройства или обновится до Windows 10 в ближайшем будущем.

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