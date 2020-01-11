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EVGA GeForce RTX 2060 KO не оставляет шансов AMD Radeon RX 5600XT при равной стоимости

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Американская компания EVGA решила порадовать приверженцев «зелёной команды», явив широкой компьютерной общественности серию видеокарт GeForce RTX 2060 KO по заманчивой цене, сообщает ресурс Wccftech. О данной инициативе уже сообщалось чуть ранее, однако сейчас появились свежие подробности касательно новых моделей.

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В настоящий момент новая линейка видеокарт включает в себя две модели: EVGA GeForce RTX 2060 KO GAMING и EVGA GeForce RTX 2060 KO ULTRA GAMING. Обе видеокарты основаны на графическом чипе NVIDIA TU106 поколения Turing с 1920 ядрами CUDA и оснащаются 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, что при 192-битной шине обеспечивает общую пропускную способность в 336 Гбайт/с.

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Стандартная модель GeForce RTX 2060 KO GAMING имеет эталонные тактовые частоты GPU, в то время как её «премиальная соплеменница» GeForce RTX 2060 KO ULTRA GAMING может похвастаться «ускорением» до 1755 МГц. Обе видеокарты имеют оригинальный дизайн в серебристо-чёрных тонах и оснащены двумя вентиляторами, а также металлической задней панелью. За дополнительное питание отвечает один 8-контактный коннектор, а вывод изображения осуществляется посредством одного DVI, DisplayPort или HDMI.

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Источник изображений: EVGA

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Новая линейка видеокарт от EVGA, без сомнения, станет реальной угрозой для недавно анонсированной AMD Radeon RX 5600XT, ведь рекомендованная стоимость стандартной модели GeForce RTX 2060 KO GAMING не отличается от новинки «красной команды» и составляет около $280, а более «продвинутая» GeForce RTX 2060 KO ULTRA GAMING оценена в $300.

Стоит напомнить, что согласно тестам, проведённым специалистами AMD, Radeon RX 5600XT быстрее GTX 1660 SUPER на 5-15 %, в то время как GeForce RTX 2060 производительнее «соплеменницы» в среднем на 20 %. Кроме того, модель от NVIDIA может предложить аппаратную поддержку технологии трассировки лучей и DLSS.

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Источник изображения: AMD 

Без сомнения, если за EVGA последуют и другие крупные производители, «красной команде» придётся пересмотреть свою ценовую политику касательно Radeon RX 5600XT.

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Теги

amd nvidia evga geforce rtx 2060 radeon rx 5600xt
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fantazer
13:30
там разбег довольно большой между ними те 1660Ti vs 2060
EVGA GeForce RTX 2060 KO не оставляет шансов AMD Radeon RX 5600XT при равной стоимости
Am386dx-40
13:30
Неучь, не рассказывай другим во что им учится, заработай уже на что нибудь поприличнее нежели твой 1600 и хватит блеять про интел пока у тебя протухший потанцевал в системнике)))
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nv40
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Это ты нищеброд, у которого нет собственного кинотеатра с панорамным обзором.
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