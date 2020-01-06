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Несколько недель назад AMD без какой-либо огласки начала поставлять процессор Ryzen 5 1600 под новой маркировкой — если ранее данная модель имела обозначение YD1600BBAEBOX, то теперь код изменился на YD1600BBAFBOX. Как оказалось, сменой буквы дело не ограничилось — от пытливого взора ряда энтузиастов не ускользнул тот факт, что модель, название которой сообщество трансформировало в более короткое Ryzen 5 1600 AF, основана на чипе Ryzen второго поколения с архитектурой Zen+ и степпингом B2, в то время как CPU Ryzen 5 1600 AE имеет степпинг B1 и основан на архитектуре Zen. Специалисты ресурса Gamers Nexus решили поинтересоваться у представителей AMD касательно данного решения, а также изучить уровень производительности обновлённой модели, не забыв поделиться информацией с широкой общественностью.

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Источник изображения: Gamers Nexus

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Из ответа «красной команды» стало ясно, что компания пошла на подобный шаг ввиду отсутствия 14-нм пластин, однако 12-нм запасы ещё не иссякли, поэтому было принято решение выпустить обновлённую модель под старым названием. Кроме того, «новинка» теперь комплектуется более простым кулером Wraith Stealth, как и Ryzen 5 2600, что обусловлено большей энергоэффективностью 12-нм продуктов, а также неким компромиссом для снижения стоимости.

Прежде всего, специалисты ресурса исследовали возможности разгона обновлённого Ryzen 5 1600 AF, и результаты «замеров» подтвердили принадлежность модели к поколению Zen+: процессор смог покорить частоту в 4,2 ГГц при 1,4 В, в то время как оригинальный Ryzen 5 1600 AE стабильно функционировал лишь на частоте в 3,9 ГГц.

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Рендеринг тестового логотипа в популярной программе Blender продемонстрировал заметный прирост частоты для Ryzen 5 1600 AF — при активности всех ядер частота модели достигла значения в 3674 МГц, между тем процессор прошлого поколения Ryzen 5 1600 AE работал на частоте 3399 МГц.

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В однопоточном тесте Cinebench R20 процессор с архитектурой Zen+ также показал своё превосходство, сумев стабильно удерживать значение в 3699 МГц для одного потока, в то время как его предшественник то и дело сбрасывал частоту с 3699 МГц до 3399 МГц.

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Игровые тесты наглядно продемонстрировали ощутимое повышение производительности обновлённой модели Ryzen 5 1600 AF по сравнению с представителем предыдущего поколения в лице Ryzen 5 1600 AE — новинка оказалась быстрее своего предшественника на 4-10 %, вплотную приблизившись к достижениям Ryzen 5 2600 в большинстве игровых приложений.

Источник изображений: Gamers Nexus

Таким образом, обновлённый Ryzen 5 1600 под кодовым обозначением YD1600BBAFBOX выглядит достаточно заманчиво: имея ту же стоимость, что и CPU прошлого поколения — YD1600BBAEBOX (в сети магазинов "РЕГАРД" в настоящий момент обе модели оценены в 7 580 рублей), уровень производительности «новинки» практически идентичен результатам более дорогого Ryzen 5 2600.

Источник изображения: РЕГАРД