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Уходящий год для AMD ознаменовался целым рядом громких побед как в массовом, так и в серверном сегментах, прежде всего, благодаря новым продуктам с архитектурой Zen 2, которые производятся по 7-нм технологическому процессу силами TSMC. Однако «красная команда» и не думает расслабляться, ведь современный рынок требует постоянного движения вперёд, поэтому в скором будущем компания намерена выпустить новые процессоры на базе Zen 3, а также трудится над микроархитектурой Zen 4. Главный редактор ресурса AnandTech Ян Катресс (Ian Cutress) побеседовал с техническим директором AMD Марком Пейпермастером (Mark Papermaster), задав своему собеседнику ряд интересных вопросов.

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Источник изображения: AMD

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Прежде всего, представителю AMD был задан вопрос касательно сроков выхода в свет очередного поколения продуктов, на что был дан чёткий ответ: компания намерена выпускать в свет процессоры с очередной итерацией архитектуры Zen каждые 12-18 месяцев — именно эти сроки считаются наиболее оправданными. Кроме того, Марк Пейпермастер опроверг недавнюю информацию о том, что AMD использует некое подобие стратегии «тик-так», присущей Intel.

Одной из тем, которая интересует достаточно большое количество компьютерных энтузиастов, несомненно, является вопрос об увеличении количества исполняемых инструкций за такт (IPC) с каждым новым поколением процессоров, и Ян Катресс не отказал себе в удовольствии поинтересоваться у своего собеседника планами на этом счёт, упомянув недавние слова старшего вице-президента AMD Форреста Норрода (Forrest Norrod), который пообещал, что архитектура Zen 3 станет новым шагом в развитии.

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Марк Пейпермастер в своём ответе решил не вдаваться в подробности, отметив, что при разработке специалисты компании стараются придерживаться баланса эффективности и мощности, а также заявил, что AMD намерена превышать отраслевой стандарт, выраженный в ежегодном приросте однопоточной производительности на 7 %, с каждым новым поколением своих продуктов. Таким образом, при максимальных сроках выхода новых процессоров каждые 18 месяцев показатель IPC должен повышаться не менее чем на 10,7 %.

Представитель AMD также отметил, что одной из задач специалистов компании является создание сбалансированных продуктов, поэтому при росте количества ядер необходимо учитывать возможности существующего программного обеспечения. Кроме того, немаловажными являются вопросы безопасности, внедрения специализированных функций и стандартов, а также задачи по улучшению характеристик кэш-памяти, в том числе значений латентности.

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Несомненно, в следующем году компьютерную общественность ожидает ряд интересных новинок от AMD, а больше информации касательно новых продуктов «красной команды» стоит ожидать уже через несколько дней — на международной выставке CES 2020.