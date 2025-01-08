Новинки продемонстрировали достаточно высокий результат.

Несколько дней назад компания AMD формально представила свою новую линейку игровых видеокарт Radeon RX 9000, ограничившись лишь общими фразами о возможностях новинок, в то время как компьютерное сообщество ожидало результатов тестов, раскрывающих уровень производительности новых моделей: к счастью, специалисты ресурса IGN получили доступ к тестовому стенду AMD на выставке CES 2025, благодаря чему смогли протестировать одну из представительниц новой серии в Call of Duty: Black Ops 6.

Источник изображения: Reddit, AMDOfficial

Тестовая система включала в себя игровую видеокарту AMD Radeon RX 9070 c 16 Гбайт видеопамяти и недавно представленный настольный процессор AMD Ryzen 9 9950X3D, оснащённый 16 ядрами. Тестирование проводилось во встроенном бенчмарке в разрешении 4K с использованием пресета Extreme, но без применения технологий масштабирования и генерации кадров.

Итоговый результат тестовой сборки в Call of Duty: Black Ops 6 составил 99 fps для значения средней кадровой частоты и 76/60 fps для показателей low 5th/low 1st. Источник отмечает, что тестирование проводилось на ранней версии графических драйверов, поэтому от стабильного релиза стоит ждать более высоких результатов.

Источник изображения: IGN

К сожалению, точных данных для сравнения ресурс не предоставляет, но пользователи уже самостоятельно сопоставляют результаты тестов новинки с собственными «замерами»: например, энтузиаст Ryan Abdelhay протестировал сборку, включающую в себя Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 7800XT, при аналогичных настройках, получив следующие результаты — 95 fps для средней кадровой частоты и 76/72 fps для значений low 5th/low 1st.

Таким образом, слайд, которым в ходе презентации поделилась AMD, на примере Call of Duty: Black Ops 6 соответствует действительности — протестированная Radeon RX 9070 по уровню производительности примерно сопоставима с Radeon RX 7800XT, и это с применением альфа-версии драйверов.

Источник изображения: VideoCardz

AMD заявила, что первые представительницы серии Radeon RX 9070 дебютируют в первом квартале 2025 года, поэтому стоит запастись терпением.