В продаже Radeon RX 9070 XT и RX 9070 появятся в первом квартале текущего года.

Всего через несколько часов AMD явит миру свою новую линейку игровых видеокарт Radeon RX 9000 на базе RDNA 4, но ресурс VideoCardz уже сейчас получил в своё распоряжение ряд маркетинговых материалов, раскрывающих возможности новинок.

В презентации AMD, которая оказалась в руках представителей источника, точных спецификаций видеокарт серии Radeon RX 9000 не имеется, но представлена другая, не менее интересная информация: новые модели, основанная на микроархитектуре RDNA 4 имеют оптимизированные вычислительные блоки, ИИ-ускорители второго поколения, расширенные возможности вычислений с использованием технологий искусственного интеллекта, лучшее качество кодирования мультимедиа благодаря AMD Radiance Display Engine второго поколения, а также улучшенную производительность трассировки лучей на вычислительный блок, что достигается за счёт ускорителей трассировки лучей третьего поколения.

В рекламных материалах отмечается, что графический процессор Navi 48, который лёг в основу топовых игровых видеокарт AMD нового поколения, производится по 4-нм технологическому процессу и имеет заметно меньшие размеры по сравнению с Navi 31 и Navi 32.

Источник изображения: VideoCardz

Кроме того, недавняя «утечка», раскрывшая дизайн референсной модели AMD Radeon RX 9070 XT, подтверждается, а вдобавок на одном из изображений представлен ещё десяток моделей новой линейки, которые специалисты источника пронумеровали и определили принадлежность к тому или иному производителю:

1. AMD Radeon RX 9070 XT MBA (Made by AMD)

2. AMD Radeon RX 9070 MBA (Made by AMD)

3. YESTON Radeon RX 9070 XT SAKURA

4. SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT NITRO+

5. ASROCK Radeon RX 9070 XT TAICHI

6. POWERCOLOR Radeon RX 9070 XT Red Devil

7. ASUS Radeon RX 9070 XT TUF Gaming

8. GIGABYTE Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE

9. VASTARMOR Radeon RX 9070 XT Super Alloy

10. XFX Radeon RX 9070 XT

11. ACER Radeon RX 9070 XT

Помимо этого, AMD объясняет причину, по которой изменила схему именования своих видеоадаптеров нового поколения: по словам компании, это было сделано для упрощения сравнения с прямыми конкурентами.

К сожалению, информации о производительности новинок «красная команда» пока не предоставила, но подтвердила, что представительницы серии Radeon RX 9070 придут на смену Radeon RX 7900 XT, RX 7800 XT и RX 7900 GRE, в то время как модели линейки RX 9060 заменят собой RX 7700 XT и RX 7600 XT.

На полках магазинов модели Radeon RX 9070 XT и RX 9070 появятся в первом квартале 2025 года.

Более подробная информация может появиться в ходе официальной трансляции, которая состоится через несколько часов.