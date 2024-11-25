Впрочем, своего предшественника новинка одолела без проблем.

Хотя до официального анонса настольных процессоров Intel Core Ultra 200S с заблокированным множителем осталось ещё несколько недель, результаты тестирования предстоящих новинок продолжают то и дело появляться в сети на радость компьютерной общественности: на сей раз благодаря X-боту Benchleaks стали известны достижения младшего представителя Core Ultra 5 в популярном бенчмарке Geekbench 6.

Источник изображения: TechPowerUp, Intel

Согласно представленным данным, настольный процессор Intel Core Ultra 5 225F, насчитывающий шесть производительных/четыре эффективных ядра и работающий на частоте 3.3 ГГц в базовом режиме с увеличением до 4.9 ГГц в максимальном, в однопоточном тесте Geekbench смог завоевать 2653 балла, а в многопоточном состязании заполучил 13028 очков, что позволило ему превзойти своего предшественника в лице Core i5-14400F, обладающего аналогичным количеством P- и E-ядер, в среднем на 13.4 и 13.2 % соответственно.

Догнать же младшую модель из противоборствующего лагеря, AMD Ryzen 5 9600X, обладающую 6 ядрами/12 потоками, новинке от Intel оказалось не под силу — в однопоточной/многопоточной дисциплине процессор от Intel отстал на 21.6/14.4 %.

Источник изображений: Geekbench

Необходимо отметить, что Core Ultra 5 225F, который, исходя из ряда утечек, будет представлен в январе 2025 года, на определённое время должен стать младшим представителем Core Ultra 200S, поэтому высоких результатов от него ждать не стоит.