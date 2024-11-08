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Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
AMD останется верна своим принципам.

Компания AMD продолжит следовать своей стратегии, предусматривающей долговременную поддержку своих платформ, поэтому будущие модели процессоров, основанные на микроархитектуре Zen 6, сохранят совместимость с сокетом AM5, о чём заявил известный инсайдер Kepler_L2, информирует общественность ресурс Wccftech.

Источник изображения: Wccftech

По словам специалиста, первые представители AMD Zen 6 выйдут в конце 2026 или начале 2027 года — вполне вероятно, что «красная команда» представит свои новинки в рамках международной выставки CES 2027, которая, предположительно, состоится в начале января, но и другие даты в пределах данного периода также не исключаются.

На вопрос о том, будут ли процессоры на основе микроархитектуры Zen 6 поддерживать тот же сокет, инсайдер ответил утвердительно. Это означает, что платформа AM5 будет поддерживаться в течение более четырёх лет с момента своего запуска, что весьма обрадует пользователей, рассчитывающих не менять материнскую плату «красной команды» при апгрейде процессора в ближайшем будущем. Кроме того, это станет ещё одним конкурентным преимуществом AMD против Intel, платформы которой не славятся столь длительной поддержкой.

Источник изображения: Wccftech, Kepler_L2, X

Стоит напомнить, что ранее в сети появилась информация о том, что новая микроархитектура может удвоить количество ядер в рамках одного CCD – если сейчас это число достигает 8 и 16 для Zen 5 и Zen 5c соответственно, то для Zen 6 и Zen 6с будет составлять 16 и 32.

Если информация Kepler_L2 соответствует действительности, то до появления первых моделей на базе Zen 6 осталось ещё не менее двух лет, в течение которых AMD должна представить ещё целый ряд процессоров на основе Zen 5, в том числе с кэш-памятью 3D V-Cache.

#amd #am5 #zen 6
Источник: wccftech.com
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Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
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