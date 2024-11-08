AMD останется верна своим принципам.

Компания AMD продолжит следовать своей стратегии, предусматривающей долговременную поддержку своих платформ, поэтому будущие модели процессоров, основанные на микроархитектуре Zen 6, сохранят совместимость с сокетом AM5, о чём заявил известный инсайдер Kepler_L2, информирует общественность ресурс Wccftech.

Источник изображения: Wccftech

По словам специалиста, первые представители AMD Zen 6 выйдут в конце 2026 или начале 2027 года — вполне вероятно, что «красная команда» представит свои новинки в рамках международной выставки CES 2027, которая, предположительно, состоится в начале января, но и другие даты в пределах данного периода также не исключаются.

На вопрос о том, будут ли процессоры на основе микроархитектуры Zen 6 поддерживать тот же сокет, инсайдер ответил утвердительно. Это означает, что платформа AM5 будет поддерживаться в течение более четырёх лет с момента своего запуска, что весьма обрадует пользователей, рассчитывающих не менять материнскую плату «красной команды» при апгрейде процессора в ближайшем будущем. Кроме того, это станет ещё одним конкурентным преимуществом AMD против Intel, платформы которой не славятся столь длительной поддержкой.

Источник изображения: Wccftech, Kepler_L2, X

Стоит напомнить, что ранее в сети появилась информация о том, что новая микроархитектура может удвоить количество ядер в рамках одного CCD – если сейчас это число достигает 8 и 16 для Zen 5 и Zen 5c соответственно, то для Zen 6 и Zen 6с будет составлять 16 и 32.

Если информация Kepler_L2 соответствует действительности, то до появления первых моделей на базе Zen 6 осталось ещё не менее двух лет, в течение которых AMD должна представить ещё целый ряд процессоров на основе Zen 5, в том числе с кэш-памятью 3D V-Cache.