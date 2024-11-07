Вполне возможно, что в следующем месяце Intel раскроет подробности о своём новом поколении видеоадаптеров. Инсайдер ожидает новостей о "потрясающих" возможностях десктопных видеокарт Intel Battlemage в декабре.

Слухи, витающие вокруг предстоящих десктопных видеокарт Intel Arc Battlemage, достаточно туманны и запутанны: внести чуточку подробностей вызвался инсайдер, известный под ником Golden Pig Upgrade, информирует общественность ресурс VideoCardz.

Источник изображения: Wccftech

Как отмечает энтузиаст в своём сообщении на онлайн-площадке Weibo, он с нетерпением ожидает новостей о «потрясающих» возможностях десктопной версии Battlemage в следующем месяце. К сожалению, какими-либо дополнительными подробностями инсайдер не делится, поэтому остаётся только гадать, что конкретно он имел в виду.

Источник изображения: VideoCardz, Golden Pig Upgrade, Weibo

Вполне возможно, что Intel собирается опередить своих конкурентов в лице NVIDIA и AMD, готовящихся представить свои новейшие графические адаптеры на предстоящей международной выставке CES 2025, которая состоится в начале января следующего года, явив свои новые видеокарты Battlemage уже в декабре, хотя может ограничиться и скромным тизером, в общих чертах раскрывающим возможности нового поколения графических продуктов «синей команды».

С учётом того, что Intel весьма немногословна касательно своих десктопных видеокарт Battlemage, любая новость о будущих новинках компании, несомненно, вызовет интерес у широкой компьютерной общественности.

Стоит отметить, что информация о предстоящих видеоадаптерах Intel достаточно противоречива: по сути, инсайдеры сходятся во мнении только по одному основному пункту — компания последует примеру AMD и не будет конкурировать с NVIDIA в верхнем ценовом сегменте, ограничившись средним и начальным.