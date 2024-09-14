Похожие видеокарты дебютировали ещё в 2018 году.

Компания Biostar, похоже, обнаружила на своих складах достаточное количество старых добрых графических процессоров Polaris 20 XL, впервые появившихся в далёком 2018 году, и решила представить свою новую модель Radeon RX 580 White, оснащённую данным GPU.

Как следует из официального пресс-релиза компании, новинка получила 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR5 и 2048 потоковых процессоров, что заметно меньше по сравнению со стандартной Radeon RX 580, но не удивительно, учитывая приписку 2048SP. Подобные модели, снабжённые чипами Polaris 20 XL, были замечены ещё в конце 2018 года в Китае, вызвав недоумение у ряда пользователей касательно названия новинки и характеристик её GPU.

Видеоадаптер оснащается системой охлаждения с двумя вентиляторами и радиатором, снабжённым двумя тепловыми трубками, что, по словам производителя, обеспечит эффективное охлаждение во время горячих игровых сессий. Новинка выполнена в белых тонах, поэтому отлично подойдёт для светлых сборок.

Источник изображений: Biostar

Несмотря на слегка урезанный и не отличающийся новизной графический процессор, Biostar позиционирует свою новую видеокарту в качестве модели среднего класса, обеспечивающей высокую производительность для популярных игр в разрешении 1080p.

Это может вызвать некоторое недоумение у бывалых геймеров, хотя компания и не указывает, какие именно тайтлы имеет в виду — играми прошлых лет действительно можно насладиться и имея Radeon RX 580 2048SP, хотя о высоких настройках качества графики и стабильном показателе 60 fps речи зачастую уже не идёт.

Кроме того, производитель отмечает наличие у новинки поддержки AMD Freesync, DirectX 12 и Vulkan, интерфейса PCIe 3.0 и набора портов для подключения к дисплею, включающего в себя один разъём HDMI и два DisplayPort.

К сожалению, информацией о стоимости своей новой модели производитель пока не делится, но с учётом характеристик новинки можно предположить, что цена будет весьма демократичной.