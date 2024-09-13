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Разработчик сравнил возможности PS5 Pro и PS5 на примере своей игры
Новая модель игровой консоли от Sony обеспечивает заметные улучшения.

Хотя Sony официально презентовала свою новую игровую консоль PlayStation 5 Pro несколько дней назад, информации от производителя оказалось недостаточно для пытливых умов геймеров, поэтому откровения инсайдера известного YouTube-канала Moore's Law Is Dead, опубликованные на страницах ресурса Wccftech, приходятся как нельзя кстати.

Источник изображения: Wccftech

Как утверждает инсайдер, один из разработчиков тайтла для PlayStation 5 Pro поделился с ним информацией об уровне производительности новой игровой консоли, и она даёт весьма неплохое представление о возможностях PS5 Pro по сравнению с предшественницей.

Согласно опубликованным данным, игра, над которой трудится разработчик, на PlayStation 5 работает с динамическим разрешением в диапазоне 1080p-1060p, и при комбинировании средних и высоких настроек средняя кадровая частота, обеспечиваемая консолью, составляет от 45 до 60 к/c.

С PlayStation 5 Pro дела идут заметно лучше: по словам разработчика, новая игровая консоль позволяет использовать динамическое разрешение 1600p-2160p для этого же тайтла без применения PlayStation Spectral Super Resolution, а также даёт возможность повысить качество графической составляющей до максимальных значений, обеспечивая стабильные 60 к/c, что позволяет задуматься о более высоких разрешениях.

При этом разработчик не ограничился лишь данными об уровне производительности новинки, поведав и некоторые подробности касательно возможностей новой игровой консоли: по его словам, PlayStation 5 Pro позволяет добавлять поддержку 8K, имеет доступ к дополнительному объёму оперативной памяти в 1.2 Гбайт благодаря функции Memory System Efficiency, обеспечивает увеличение пропускной способности памяти более заявленного значения в 28 %, а также имеет режим высокой частоты CPU, обеспечивающий увеличение быстродействия процессора на 10 % при снижении уровня производительности GPU всего на 1.5 %.

Также утверждается, что ИИ-апскейлер PlayStation Spectral Super Resolution был обновлён до версии 9.4, улучшающей качество изображения по сравнению с вариантом с порядковым номером 9.0, потребляя при этом всего 250 Мбайт ОЗУ.

Остаётся надеяться, что в ближайшем будущем Sony поделится более подробными данными касательно возможностей своей новой игровой консоли, в противном же случае останется довольствоваться слухами и «утечками» до официального дебюта PS5 Pro, намеченного на 7 ноября.

#playstation 5 pro
Источник: wccftech.com
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