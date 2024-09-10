Расслабляться игровому сообществу пока не стоит.

Несколько дней назад в сети появились слухи о переносе даты релиза горячо ожидаемого целым рядом геймеров тайтла Grand Theft Auto VI на 2026 год, но они не находят своего подтверждения, о чём несколько часов назад сообщил Джейсон Шрайер (Jason Schreier) из Bloomberg, информирует общественность ресурс Wccftech.

Источник изображения: Rockstar Games, YouTube

По словам Джейсона Шрайера, несколько сотрудников Rockstar Games в один голос заявляют, что ничего не слышали о возможной задержке релиза GTA 6. Информация о том, что новая часть игровой серии Grand Theft Auto выйдет осенью 2025 года, была официально подтверждена ещё в мае, после чего оставалась без изменений в течение нескольких месяцев, но появившиеся несколько дней назад слухи внесли сумятицу в уже, казалось бы, устоявшийся график.

Первая часть сообщения Джейсона Шрайера может вселить надежду в сердца геймеров, но радоваться, как отмечается далее, пока рано: Grand Theft Auto VI представляет собой весьма амбициозный проект, требующий немало усилий и времени, поэтому стопроцентной уверенности в выходе тайтла в срок в настоящий момент нет.

Источник изображения: Jason Schreier, X

Исходя из ряда утечек и слухов, игра содержит огромное количество разнообразного контента, много локаций и игровых механик, поэтому любой просчёт или внезапно обнаруженная проблема могут стать причиной переноса релиза игры на более поздний период.

Как бы то ни было, геймеры ожидают от новой части серии Grand Theft Auto поднятия планки в игровой индустрии на новый уровень, поэтому даже задержка выхода тайтла на несколько месяцев вряд ли охладит пыл геймерского сообщества.

Стоит отметить, что сначала Grand Theft Auto VI будет выпущена для игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в то время как дата релиза игры на ПК пока не известна.