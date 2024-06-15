Новое поколение гибридных процессоров AMD может оказаться ощутимо быстрее предшествующего.

Около двух недель назад AMD официально представила свою новую линейку гибридных процессоров Ryzen AI 300, оснащённых ядрами на базе микроархитектуры Zen 5 и встроенной графической подсистемой RDNA 3.5, которая, как заявляет инсайдер под ником Golden Pig Upgrade, отличается от iGPU прошлого поколения значительным приростом производительности, информирует общественность ресурс Wccftech.

реклама

По информации энтузиаста, новейший гибридный процессор AMD линейки Ryzen AI 300 со встроенной графикой серии Radeon 800M, которым был оснащён ноутбук MSI, в однопоточной и многопоточной производительности, а также в разрезе возможностей iGPU превосходит своего предшественника в среднем на 20 %.

Кроме того, инсайдер подкрепил свои слова данными об уровне быстродействия APU в бенчмарке Cinebench R23, где новинка набирает более 2000 баллов в однопотоке и свыше 20000 баллов в многопотоке, а также в тестовом пакете Time Spy, в котором достигается показатель более 3600 баллов.

Источник отмечает, что ноутбуки производства MSI, протестированные в рамках международной выставки COMPUTEX 2024, о которых упоминал инсайдер, были снабжены инженерными версиями APU Ryzen AI 300, поэтому от финальных моделей стоит ожидать более весомых достижений.

Источник изображений: Wccftech

Как бы то ни было, если данные энтузиаста верны, встроенный графический процессор Radeon 890M, оснащённый 16 вычислительными блоками на основе микроархитектуры RDNA 3.5, которым снабжается гибридный процессор Ryzen AI 9 HX 370, в бенчмарке Time Spy почти достиг показателя мобильной версии NVIDIA GeForce RTX 2050, что делает его неплохим выбором для не слишком требовательных геймеров.