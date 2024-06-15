Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
Встроенный графический процессор AMD Radeon 890M может достигать уровня GeForce RTX 2050 в Time Spy
Новое поколение гибридных процессоров AMD может оказаться ощутимо быстрее предшествующего.

Около двух недель назад AMD официально представила свою новую линейку гибридных процессоров Ryzen AI 300, оснащённых ядрами на базе микроархитектуры Zen 5 и встроенной графической подсистемой RDNA 3.5, которая, как заявляет инсайдер под ником Golden Pig Upgrade, отличается от iGPU прошлого поколения значительным приростом производительности, информирует общественность ресурс Wccftech.

реклама

По информации энтузиаста, новейший гибридный процессор AMD линейки Ryzen AI 300 со встроенной графикой серии Radeon 800M, которым был оснащён ноутбук MSI, в однопоточной и многопоточной производительности, а также в разрезе возможностей iGPU превосходит своего предшественника в среднем на 20 %.

Кроме того, инсайдер подкрепил свои слова данными об уровне быстродействия APU в бенчмарке Cinebench R23, где новинка набирает более 2000 баллов в однопотоке и свыше 20000 баллов в многопотоке, а также в тестовом пакете Time Spy, в котором достигается показатель более 3600 баллов.

Источник отмечает, что ноутбуки производства MSI, протестированные в рамках международной выставки COMPUTEX 2024, о которых упоминал инсайдер, были снабжены инженерными версиями APU Ryzen AI 300, поэтому от финальных моделей стоит ожидать более весомых достижений.

Источник изображений: Wccftech

Как бы то ни было, если данные энтузиаста верны, встроенный графический процессор Radeon 890M, оснащённый 16 вычислительными блоками на основе микроархитектуры RDNA 3.5, которым снабжается гибридный процессор Ryzen AI 9 HX 370, в бенчмарке Time Spy почти достиг показателя мобильной версии NVIDIA GeForce RTX 2050, что делает его неплохим выбором для не слишком требовательных геймеров.

#amd #nvidia #geforce rtx 2050 #radeon 890m
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
AMD может выпустить графический процессор с тремя кристаллами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
6
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
4
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
Орбан: НАТО развернет военные базы в странах Восточной Европы для поставок оружия Украине
+
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Huawei продает на своем сайте говядину, которую она получила в качестве оплаты за свои системы 5G
3
Компания Honor официально представила свой первый раскладной смартфон Magic V Flip
+
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
2
Обновлённый Geely Coolray с атмосферным мотором стоит всего $8 тысяч
2
Израильские солдаты "обстреляли" Ливан из средневековой катапульты
+
Braiins представила недорогие мини-майнеры BMM 100 для домашнего майнинга
+
Глобальный вариант Redmi Note 11 получил обновление HyperOS
+
Технические характеристики камеры Realme GT 6 официально подтверждены
+
Картинки нейросети Stable Diffusion 3 разочаровали пользователей
+
WhatsApp получил сразу несколько новых функций и улучшений для видеозвонков
+
Эксклюзивные для Китая смартфоны Xiaomi, Vivo и Oppo станут доступны глобально
+
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
3

Популярные статьи

"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
36
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
24
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
190
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
3
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
17
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
4
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
56
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
16

Сейчас обсуждают

Vorvort
00:08
Ловите наркомана! 😂 7900XTX - это видеокарта для 4К.
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
32Влад32
00:07
Украине отдавать не придется, потому что это уже давно государство-банкрот, да и прежней Украины уже никогда! не будет. А вот с Европы мы еще спросим, за воровство.
Британские геймеры обвинили Valve в завышении цен в Steam и подали иск на $834 млн
Vorvort
00:06
Несколько замечаний автору: ты сравниваешь свой тест с gameGPU, а где ссылка на статью gameGPU и на видео их тестового отрезка? Трассировка не всем интересна, было бы полезно добавить в статью тест б...
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Игорь Воробьёв
00:01
А эта батарейка к счётчику Гейгера подойдёт? 🤔
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
32Влад32
23:59
Переживет ли Украина предстоящую зиму? Тепла, электричества, хлеба хватать не будет. А ведь когда то была такая страна! Ну что, хохлы, гордитесь! Просрали все.
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
swr5
23:53
Если ничем не отличается то зачем тогда переходить? Майки что, всех за идиотов держат?
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
Евгений Автухов
23:52
Скайнет уже близко
AMD Instinct MI300X обошел RTX 4090 и стал самым мощным ИИ-ускорителем в тесте Geekbench OpenCL
Александр Дедок
23:36
Зелик не 2 терабАйта а 2 терабИта (то есть по 256 Гигабайт) BiCS8 2Tb 3D QLC! До этого считались самые высокие по емкости микросхемы 1 терабИт. Их можно в 1 корпусе упаковать до 16 штук получив емк...
WD представил матрицу флэш-памяти NAND с четырехуровневыми ячейками, объемом 2 терабайта
REY_B_
23:29
Красивая сказка! Рассказал бы лучше автор о сепаратизме в США. Нет, Техас по нему не первый, а всего лишь третий. На втором месте там Аляска. Которая имеет мало населения, и как положено такой площади...
О культуре и географии Соединенных Штатов
Александр Дедок
23:25
Автор, ты бы уточнил что 2 терабИта микросхема и до 4 терабАйт в одном корпусе упаковать, а то у тебя и там и там Тб, попробуй пойми что ты хотел написать... И не 218-слойный узел использует а 218-сло...
Western Digital представила первую в мире флэш-память 3D QLC NAND объемом 2 Тб
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем