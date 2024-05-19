AMD может готовить существенные архитектурные улучшения.

Пока AMD лишь готовится к анонсу своих настольных процессоров Ryzen 9000, основанных на новейшей микроархитектуре Zen 5, инсайдеры и энтузиасты спешат поделиться с широкой компьютерной общественностью информацией о конфигурации ядер Zen 6, попутно предоставляя данные и о Zen 5: как сообщает ресурс Wccftech, свежую порцию данных о будущих разработках «красной команды» опубликовали Kepler_L2 и InstLatX64.

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Источник изображения: HotHardware

Согласно представленной информации, благодаря меньшему размеру ядер Zen 5 и Zen 5c по сравнению с предыдущим поколением количество CCD-чиплетов в составе CPU может быть увеличено. При этом утверждается, что число ядер внутри чиплета CCD для новой микроархитектуры останется неизменным, то есть 8 ядер для Zen 5 и 16 ядер для Zen 5c. Кроме того, с Zen 5c компания AMD может отказаться от использования двух блоков CCX, отдав предпочтение одному.

Таким образом, если для Zen 4 и Zen 4c число CCD-чиплетов могло достигать 12 и 8 штук соответственно, что давало до 96 и 128 ядер в рамках одного CPU, то для новой микроархитектуры эти показатели вырастут до 16 и 12 единиц, что позволит выпускать процессоры со 128 и 192 ядрами (Zen 5 и Zen 5c) в максимальном исполнении.

Микроархитектуру же Zen 6, как утверждают инсайдеры, ждут ещё более внушительные улучшения, выражающиеся в росте количества ядер в составе одного CCD-чиплета до 32 штук. Впрочем, это может быть справедливо только для Zen 6c, в то время как две другие конфигурации будут предполагать наличие 8 и 16 ядер в рамках одного чиплета CCD, что также является заметным шагом вперёд, позволяя AMD выпускать 32-ядерные модели настольных процессоров при сохранении текущей конфигурации CPU. Следует учесть, что это станет вызовом для разработчиков, так как далеко не каждое приложение способно полностью нагрузить такое количество ядер.