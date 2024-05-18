Новинка может быть представлена через несколько недель.

Хотя серия мобильных процессоров Intel Core Ultra 200V, как предполагалось, не дебютирует до конца текущего года, внезапное появление первого устройства с представителем семейства Lunar Lake на официальном сайте Computex может свидетельствовать о более ранней дате дебюта.

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Источник изображения: Wccftech

Как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на находку специалистов сайта PCWorld, в сети появилась информация о портативной игровой консоли Weibu GP10, оснащённой процессором Intel Core Ultra 200V, принадлежащим к семейству Lunar Lake. При этом конкретная модель CPU не называется, но, исходя из имеющихся данных, это может быть 8-ядерная модель с четырьмя производительными ядрами Lion Cove и аналогичным количеством эффективных ядер Skymont, а также встроенной графической подсистемой с 7 или 8 ядрами Xe2-LPG Battlemage, обеспечивающей более высокий уровень производительности по сравнению с iGPU предшествующего поколения.

Источник изображения: VideoCardz, Computex

Кроме того, игровая консоль GP10 сможет похвастаться большим сенсорным дисплеем диагональю 10.95 дюйма с разрешением 1920x1080 и частотой в 120 Гц, оперативной памятью типа LPDDR5X в конструктивном исполнении Lunar Lake Memory on Package, представляющем собой реализацию ОЗУ в виде составной части процессора, что подразумевает невозможность замены, а также наличием разъёма USB 4 Type-C, слота для установки SD-карты, аудиоразъёма, модуля беспроводной связи Wi-Fi 5/Wi-Fi 6E и поддержки NVMe-накопителя форм-фактора M.2 2280.

Как ожидалось ранее, выпуск Intel Core Ultra 200V должен будет состояться не ранее конца текущего года, но внезапное появление пред взором компьютерной общественности консоли GP10 с представителем Lunar Lake на борту может указывать на то, что новинки дебютируют несколько раньше.