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Свежая версия драйверов Intel Arc Graphics повышает fps в Starfield и приносит поддержку ряда игр
Кроме того, обновление исправляет известную проблему.

Специалисты Intel продолжают работать над улучшением производительности своих видеоадаптеров и устранением известных проблем: как информирует общественность ресурс VideoCardz, состоялся релиз свежей WHQL-версии набора графических драйверов Intel Arc Graphics с порядковым номером 31.0.101.5522.

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Источник изображения: Bethesda

Исходя из представленной информации, обновление графических драйверов приносит поддержку для тайтлов Starfield с майским апдейтом, Senua’s Saga: Hellblade II, Xdefiant и Wuthering Waves на графических процессорах Intel Arc и Core Ultra.

Кроме того, свежий драйвер повышает уровень производительности видеоадаптеров Intel Arc А-серии в тайтле Starfield с патчем за май по сравнению с версией 31.0.101.5448: геймеры, наслаждающиеся игровым процессом в разрешении 1080p с пресетом качества графики «Ultra», смогут лицезреть увеличение показателя средней кадровой частоты на 8%, а игроки, выбравшие разрешение 1440p с высокими настройками, будут иметь возможность увидеть рост среднего значения fps на 7%.

Помимо этого, специалистами Intel была исправлена ошибка в Arc Control, возникающая в том случае, если пользователь, обладающий процессором Intel Core Ultra, попытается включить виртуальную камеру и предварительный просмотр камеры, используя при этом встроенную графическую подсистему.

Тщательно изучить весь список улучшений, исправлений и известных проблем, а также скачать свежую версию набора графических драйверов имеется возможность на официальном сайте Intel.

#intel #starfield #arc graphics
Источник: videocardz.com
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