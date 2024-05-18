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Опубликованы подробности о структуре гибридных процессоров AMD Strix Halo
Новинки AMD Strix Halo станут основой для производительных ноутбуков.

Первые устройства, оснащённые будущими гибридными процессорами AMD семейства Strix Halo, должны дебютировать лишь через несколько месяцев, но разного рода инсайдеры уже сейчас публикуют информацию, приоткрывающую завесу тайны над спецификациями предстоящих новинок: как сообщает ресурс Wccftech, энтузиаст, известный под ником Everest, опубликовал блок-схему, проливающую свет на структуру будущего APU «красной команды».

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Источник изображения: HotHardware

Согласно представленному изображению, гибридные процессоры AMD Strix Halo получат один большой кристалл GCD, содержащий все блоки ввода-вывода и связывающийся с двумя CCD-чиплетами посредством шины Infinity Fabric.

Источник изображения: X, Everest

Кристалл GCD будет содержать NPU-блок XDNA 2, встроенную графику с 20 WGP-блоками на базе микроархитектуры RDNA 3+, что указывает на наличие 40 вычислительных блоков, 32 Мбайт Infinity Cache, 256-битный контроллер памяти LPDDR5X и ядра со сверхнизким уровнем энергопотребления Zen 5 LP.

Каждый CCD-чиплет получит восемь ядер, основанных на новейшей микроархитектуре Zen 5, а также 8 и 32 Мбайт кэш-памяти второго и третьего уровней соответственно, что подразумевает наличие до 16 и 64 Мбайт L2 и L3-кэша и 16 ядер для моделей APU в максимальном исполнении.

Ожидается, что гибридные процессоры AMD Strix Halo будут официально представлены в рамках международного мероприятия COMPUTEX 2024, стартующего в начале июня, в то время как появление первых устройств, снабжённых новыми APU, может произойти лишь во второй половине текущего года.

#amd #strix halo
Источник: wccftech.com
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