Лучший игровой процессор AMD стал ещё дешевле.

Уже через несколько недель AMD должна явить миру своё новое поколение настольных процессоров, принадлежащих к серии Ryzen 9000 и основанных на микроархитектуре Zen 5, поэтому немудрено, что цены на модели предшествующих поколений падают: как сообщает ресурс VideoCardz, стоимость Ryzen 7 7800X3D упала практически до максимального уровня за весь период продаж.

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Так, лучший геймерский процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, оснащённый 8 ядрами/16 потоками, функционирующими на максимальной частоте до 5.0 ГГц, и снабжённый 96 Мбайт кэш-памяти третьего уровня благодаря использованию технологии 3D V-Cache, что позволяет ему обгонять более дорогие и «прожорливые» модели от Intel, в целом ряде заморских онлайн-магазинов, а именно Newegg, Amazon и B&H, предлагается по весьма заманчивому ценнику в $345, косвенно указывая на тот факт, что данная цена исходит непосредственно от AMD.

Источник изображений: Amazon

Согласно имеющимся данным, анонс десктопных процессоров AMD Ryzen 9000 должен состояться в следующем месяце, вынудив ритейлеров снижать ценники CPU предыдущего поколения. При этом о дате дебюта новых моделей с кэш-памятью 3D V-Cache пока что ничего не известно.