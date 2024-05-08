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Датамайнеры обнаружили намёки на скорый запуск предзаказов и дату выхода GTA VI на сайте Rockstar
Вполне возможно, что это произойдёт в ближайшие дни.

С момента появления первого трейлера долгожданного продолжения игровой серии Grand Theft Auto прошло уже несколько месяцев, а разработчики не спешат делиться с компьютерным сообществом более подробной информацией о GTA VI, поэтому страждущим геймерам не остаётся ничего иного, как искать по крупицам данные, позволяющие узнать немного больше о предстоящей игре, и похоже, новая находка датамайнеров является весьма многообещающей:энтузиасты ресурса Reddit, порывшись в коде официального сайта Rockstar Games, раскопали достаточное занятные данные, косвенно указывающие на то, что компания готовится в скором времени поведать больше информации о продолжении легендарной серии.

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Источник изображения: PC Gamer, Rockstar Games

Как отмечают датамайнеры, в коде сайта были обнаружены плейсхолдеры для новых скриншотов Grand Theft Auto VI, а также заготовки для добавления информации о рейтинге ESRB, платформах, на которых выйдет игра, формы для предварительных заказов и даты релиза, что указывает на полноценный запуск кампании по продвижению нового игрового продукта.

К настоящему моменту о Grand Theft Auto VI известно только благодаря скупым словам ряда информаторов, знакомых с ходом разработки новой игры, и не слишком информативному трейлеру: ожидается, что в GTA VI будет два игровых персонажа, Джейсон и Люсия, а графическая составляющая новинки будет весьма превосходить другие продукты компании-разработчика.

Остаётся надеяться, что, следуя своей традиции майских откровений, Rockstar Games порадует компьютерную общественность свежими данными о столь ожидаемом тайтле Grand Theft Auto VI.

#gta vi #grand theft auto vi
Источник: reddit.com
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