Компания ASUS нечаянно рассекретила свои будущие новинки на базе Zen 5.

Хотя настольные и мобильные процессоры AMD на базе микроархитектуры Zen 5 ещё не были официально представлены, сотрудники ряда производителей уже активно готовятся к сему знаменательному событию: так, представители ASUS, похоже, нечаянно опубликовали список, содержащий несколько моделей ноутбуков, оснащённых будущими процессорами «красной команды», информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: igor´sLAB

Согласно представленным данным, модельный ряд ASUS вскоре пополнится ноутбуками, снабжёнными новейшими процессорами Ryzen x050 на базе Zen 5, относящимися к семейству Strix Point. Кроме того, в списке лэптопов присутствуют и модели, наделённые APU серии Ryzen 8040 Hawk Point.

Источник изображения: VideoCardz, ASUS

На выбор потенциальных покупателей также будут предлагаться несколько моделей дискретных видеоадаптеров, входящих в состав новых ноутбуков, в том числе NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070.

Источник изображения: VideoCardz

Как отмечает источник, идентифицировать модель лэптопа ASUS с тем или иным семейством процессоров AMD будет весьма просто: ноутбуки с литерой «W» в именовании получат APU семейства Strix Point, а модификации с буквой «U», судя по всему, обзаведутся процессорами Hawk Point.

Ожидается, что больше информации о процессорах на базе микроархитектуры Zen 5 представители AMD поведают в рамках международного мероприятия Computex 2024, запланированного на начало июня. Тогда же ряд производителей может приоткрыть завесу тайны над своими новыми продуктами, оснащёнными процессорами следующего поколения.