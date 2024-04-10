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Запись в новой версии драйвера чипсета AMD намекает на предстоящий дебют процессоров Ryzen 9000
Дебют новых моделей CPU уже не за горами.

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Анонс первых моделей процессоров AMD серии Ryzen 9000 должен состояться в середине текущего года, поэтому немудрено, что специалисты «красной команды» уже вовсю готовятся к сему знаменательному событию: так, «сетевой детектив», известный под ником HXL, обнародовал список поддерживаемых устройств в новой версии драйверов чипсета с порядковым номером 6.03.19.217 для материнской платы ASUS X670 ROG Crosshair Hero, в котором «зоркий глаз» оверклокера наряду с уже представленными на рынке моделями Ryzen 6000, Ryzen 7040 и Ryzen 8000 может увидеть и заветную строку с Ryzen 9000, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Как можно заметить, запись о поддержке процессоров Ryzen 9000 соответствует драйверу AMD PMF (Platform Management Framework), отвечающему за управление подачей электропитания, производительность и температурные показатели, включение которого, по мнению специалистов источника, указывает на раннюю стадию подготовки к выпуску новой серии CPU.

Источник изображения: X (Twitter), HXL

Предполагается, что линейка процессоров AMD серии Ryzen 9000 будет основана на микроархитектуре Zen 5 и включать в себя настольные процессоры семейства Granite Ridge, снабжённые 16 ядрами в максимальном своём исполнении, мобильные процессоры Ryzen 9055HX с мультичиплетным дизайном и наличием до 16 ядер, высокопроизводительные APU Ryzen 9050 с несколькими чиплетами, 16 ядрами и 40 вычислительными блоками для iGPU на базе RDNA 3.5 в топовой конфигурации, а также гибридные процессоры Ryzen 9050H/U с монолитным дизайном и наличием до 12 ядер и 16 вычислительных блоков для встроенного видеоядра.

Источник изображения: VideoCardz

Стоит отметить, что представленная схема именования не является официальной и основана на названиях предыдущих семейств, поэтому для будущих моделей может быть изменена.

Исходя из имеющихся данных, в текущем году можно ожидать дебюта десктопных процессоров AMD Ryzen 9000 и APU Ryzen 9050H/U.

#amd #ryzen 9000
Источник: videocardz.com
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AMD может использовать архитектуру RDNA 3+ для интегрированной графики как минимум до 2027 года
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