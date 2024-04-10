Размеры нового разъёма аналогичны параметрам LGA 1700.

Буквально вчера Intel в рамках мероприятия Embedded World 2024 нежданно-негаданно явила миру свои первые модели процессоров, предназначенных для материнских плат с разъёмом LGA 1851, предназначенные для периферийных устройств, а сегодня специалисты ресурса ComputeBase поделились первыми качественными изображениями нового сокета, информирует общественность сайт VideoCardz.

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Согласно опубликованной информации, размеры нового разъёма будут соответствовать параметрам сокета LGA 1700 (45 x 37.5 мм), но обратной совместимости между ними не будет — Intel предприняла ряд мер предосторожности, чтобы пользователи не попытались установить старый CPU на сокет LGA 1851 и наоборот.

Источник изображений: VideoCardz, ComputeBase

Кроме того, новый разъём имеет на 151 контакт больше по сравнению с LGA 1700, что тем более исключает физическую и функциональную совместимость.

Исходя из имеющихся данных, сокетом LGA 1851 снабдят новейшие материнские платы на базе набора системной логики 800-й серии, которые смогут принять «на борт» не только анонсированные вчера процессоры семейства Meteor Lake-PS, но и ряд других моделей, в том числе настольные Arrow Lake-S и Arrow Lake-S Refresh.

Ожидается, что платформа LGA 1851 получит поддержку модулей оперативной памяти типа DDR5, интерфейса PCIe 5.0 и беспроводной связи WiFi 7.