Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
Intel работает над собственной реализацией технологии генерации кадров для повышения fps в играх
Специалисты компании рассекретили некоторые подробности своего нового продукта.

реклама

Специалисты Intel работают над собственной технологией генерации кадров, чтобы составить конкуренцию решениям от NVIDIA и AMD, о чём информирует общественность ресурс Wccftech.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Сообщается, что в рамках мероприятия SIGGRAPH Asia 2023 компания Intel явила миру своё собственное видение технологии генерации кадров: в отличие от продуктов AMD и NVIDIA разработка «синей команды», получившая название ExtraSS, основана не на интерполяции кадров, применяемой в конкурирующих решениях, а на методе экстраполяции — это позволяет выиграть в разрезе показателя задержки, однако имеет ряд трудностей при генерации кадра, с которыми специалисты Intel справляются при помощи нового метода деформации, позволяющего повысить качество изображения.

Стоит отметить, что реализации технологии генерации кадров в NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3 позволяют ощутимо повысить значение кадровой частоты, однако увеличивают задержки, с чем призваны бороться механизмы Reflex и Anti-Lag. У Intel же, судя по всему, таких проблем не будет.

Источник изображений: Wccftech, Intel Siggraph Asia 2023

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ожидается, что новая разработка Intel будет доступна для всего спектра графических адаптеров, в том числе от конкурирующих компаний. При этом дата запуска технологии весьма туманна, но в следующем году, несомненно, «синяя команда» поведает больше деталей о своём перспективном продукте.

#intel #extrass
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
Intel представит процессоры для настольных ПК 14-го поколения в следующем месяце
Intel возвращается в борьбу в области интегрированной графики — в ряде игр Xe-LPG быстрее RDNA 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
90
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
23
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Три мировые державы приступают к разработке истребителя шестого поколения
4
Что будет делать Европа без российского газа: планы по производству метана
3
Опубликован список из 117 мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат прошивку HyperOS
3
Спутниковый интернет Илона Маска скоро может стать доступен на смартфонах
1
Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
2
Intel выпустила драйверы с поддержкой графики Core Ultra и улучшениями для Battlefield 1
+
MSI представила первую за долгое время видеокарту в серии Cyclone
+
В России построят 7 новых атомных электростанций
3
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
14
В Румынии обнаружили обломки российского дрона-камикадзе
8
Доходность видеокарты Nvidia RTX 4090 в моменте достигала $24 США
5
В США приговорили к тюремному заключению агента ФБР, работавшего на российского олигарха Дерипаску
+
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
6
Китай запустил на орбиту сверхсекретный многоразовый космический самолет
2
По данным разведки Су-34 уничтожили планирующими бомбами командные пункты ВСУ под Купянском
+
Японское предприятие TSMC к 2030 году будет на 60% полагаться на местное сырьё и оборудование
+
Киты за сутки инвестировали в Dogecoin $127 млн
+

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
1
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
46
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
2
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
13
Календарь выхода игр на декабрь 2023 и начало 2024 года
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
18
В Саудовской Аравии возведут комплекс футуристических высококлассных бутик-отелей
2

Сейчас обсуждают

Сережа Чернега
02:07
Взрослый мужик, а верит сказкам.
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
Иван Порошин
02:04
Молоток за $1300 и унитаз за $2500, история повторяется, грустно то, что мы сделали сие, ещё лет 10 назад... И то что получили....да лампочки горят без проводов, и вроде вот оно...а потом начались про...
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
Alxndr
02:02
1.За эти 100 тыр можно взять спокойно ноут, 17" / 144 Hz, Intel Core i7-12650H, RTX 4060M/DDR 6/140 Wt. SSD Samsung MZVL4512 3500//2500 R/W, также недорогой безбуфферник, но намного быстрее и без прос...
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
32Влад32
01:57
Какой авиации?
Выяснилось, что целью "Кинжала", атаковавшего Староконстантинов, был бункер с офицерами НАТО
32Влад32
01:56
Только так.
Выяснилось, что целью "Кинжала", атаковавшего Староконстантинов, был бункер с офицерами НАТО
Борис Дайтер
01:55
Создается впечатление, что по руссии клубятся голубые эпловские командос патрули и под угрозой анально-генитального насилия заставляют скупать ящиками айфоны. Не нравится - не пользуйтесь. На фига же...
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
Павел Хамлов
01:55
Боишься за свою жопу?
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
widakad538
01:52
Я не химик, но реально, ЖМ впитывается в медь со временем и термопередача пропадает... Самый варик это на кристалл под никелированную крышку, больше никуда это говно не мажьте, лучше хорошую, дорогую ...
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
VAKT
01:50
Никеля без пор не бывает - таковая его природа.
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Сережа Чернега
01:29
А где ссылка на первоисточник? Это как-то не по людски прям. Сам придумал нибось.
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем