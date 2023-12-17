Специалисты компании рассекретили некоторые подробности своего нового продукта.

Специалисты Intel работают над собственной технологией генерации кадров, чтобы составить конкуренцию решениям от NVIDIA и AMD, о чём информирует общественность ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Сообщается, что в рамках мероприятия SIGGRAPH Asia 2023 компания Intel явила миру своё собственное видение технологии генерации кадров: в отличие от продуктов AMD и NVIDIA разработка «синей команды», получившая название ExtraSS, основана не на интерполяции кадров, применяемой в конкурирующих решениях, а на методе экстраполяции — это позволяет выиграть в разрезе показателя задержки, однако имеет ряд трудностей при генерации кадра, с которыми специалисты Intel справляются при помощи нового метода деформации, позволяющего повысить качество изображения.

Стоит отметить, что реализации технологии генерации кадров в NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3 позволяют ощутимо повысить значение кадровой частоты, однако увеличивают задержки, с чем призваны бороться механизмы Reflex и Anti-Lag. У Intel же, судя по всему, таких проблем не будет.

Источник изображений: Wccftech, Intel Siggraph Asia 2023

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Ожидается, что новая разработка Intel будет доступна для всего спектра графических адаптеров, в том числе от конкурирующих компаний. При этом дата запуска технологии весьма туманна, но в следующем году, несомненно, «синяя команда» поведает больше деталей о своём перспективном продукте.