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Карта для майнинга с гибридным процессором от консоли PlayStation 5 продаётся на eBay за $500
Раньше она стоила значительно дороже.

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Хотя майнинговая лихорадка сошла на нет, устройства для добычи криптовалюты продолжают то и дело появляться в продаже на той или иной онлайн-площадке, и порой попадаются достаточно занятные экземпляры: один из них был замечен на eBay «сетевым детективом» под ником KOMACHI_ENSAKA, сообщает ресурс VideoCardz.

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Представленная на заморской онлайн-площадке видеокарта AMD BC-250, предназначенная для нужд майнинга, основана на гибридном процессоре Ariel/Oberon, сочетающем в себе процессорные и графические ядра на базе микроархитектур Zen 2 и RDNA 2, для игровой консоли Sony PlayStation 5, причём на урезанном его варианте, однако имеет в своём распоряжении видеобуфер значительных размеров — целых 16 Гбайт на основе чипов GDDR6.

Данное решение нашло своё призвание в системе производства ASRock, оснащённой двенадцатью такими картами, которая на момент своего выпуска стоила около $15000 и позволяла своему владельцу зарабатывать $24 в сутки на добыче Ethereum, однако спустя некоторое время доходность весьма «просела» — в настоящий момент прибыль за день составит всего $2.4.

Источник изображений: VideoCardz, eBay

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При этом стоимость одного такого видеоадаптера на eBay составляет $500, однако это вряд ли является выгодным вложением, за исключением, пожалуй, приобретения модели в целях добавления её в свою коллекцию раритетов, ведь за эту же сумму имеется возможность заполучить более производительную видеокарту или консоль PlayStation 5 с полноценным APU.

#amd #playstation 5 #bc-250
Источник: videocardz.com
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