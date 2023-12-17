Новый этап битвы за умы и кошельки пользователей.

Похоже, новые мобильные процессоры Intel, принадлежащие к семейству Meteor Lake, способны удивить компьютерное сообщество как минимум в разрезе уровня производительности своей графической подсистемы, потеснив на этом поприще лидера в лице AMD: как сообщает сайт Tom's Hardware, специалисты ресурса Golden Pig Upgrade протестировали новейший процессор Intel Core Ultra 7 155H в ряде игр и бенчмарков, сравнив его показатели с возможностями конкурента из стана AMD в лице Ryzen 7 7840HS.

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Источник изображения: AnandTech

Стоит отметить, что благодаря своей чиплетной компоновке Core Ultra 7 155H располагает достаточно «увесистой» плиткой iGPU, снабжённой 128 исполнительными блоками, что ощутимо больше на фоне моделей предшествующих поколений. Свою лепту вносит и использование новой микроархитектуры — представители Meteor Lake получили графику на базе Xe-LPG, основанной на десктопной Xe-HPG.

Согласно представленным результатам тестов, в разрешении 1080p при низких настройках качества графики «встройка» Core Ultra 7 155H оказалась значительно производительнее графической подсистемы Ryzen 7 7840HS, основанной на микроархитектуре RDNA 3, в таких тайтлах, как DOTA 2 (+54.9 %) и League of Legends (+19.8 %), а также превзошла своего соперника в играх Mount&Blade II Bannerlord (+7.2 %) и F1 22 с использованием трассировки лучей (+0.7 %).

Впрочем, процессор «красной команды» дал ответ своему оппоненту, хоть и вовсе не впечатляющий, в Cyberpunk 2077, Hitman 3, Shadow of the Tomb Raider и Watch Dogs: Legion обойдя соперника на 9.8, 6.1, 1.5 и 5.3 % соответственно.

Источник изображения: Tom's Hardware, Bilibili, Golden Pig Upgrade

В тестовых же пакетах от 3DMark преимущество модели Intel над конкурентом было безоговорочным, варьируясь в пределах от 25 до 40 %, что может указывать на большой потенциал встроенной графики Core Ultra 7 155H, который, вполне возможно, раскроется благодаря новым версиям графических драйверов.

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Несомненно, результаты тестов новинки говорят о весьма заметном успехе Intel в области интегрированной графики, где последние несколько лет лидировали продукты AMD.