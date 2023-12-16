«Шпионить» за пользователями может и целый ряд других устройств, снабжённых микрофоном.

Обсуждения о возможных действиях со стороны производителей мобильных устройств, так или иначе нарушающих приватность владельцев их продуктов, то и дело появляются в сети: так, некоторые пользователи весьма удивляются, когда после беседы с родственниками и друзьями о каком-либо планирующемся приобретении или подарке смартфон подозрительно точно предлагает им рекламные объявления, соответствующие продуктам, обсуждаемым в, казалось бы, приватных разговорах.

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Источник изображения: Medium

«Подлила масла в огонь» и Local Solutions, чьи маркетинговые материалы могут весьма заинтересовать своими откровениями: как информирует общественность ресурс TechSpot, в рекламных буклетах компании были обнаружены упоминания о технологии «активного слушания», которая, предположительно, основана на анализе разговоров владельцев смартфонов, телевизоров, ноутбуков и иных гаджетов с микрофоном.

Исходя из рекламных материалов, полученные данные компания намеревается использовать для эффективного продвижения того или иного товара, которым интересуется конкретный пользователь.

Как отмечает источник, о методах, благодаря которым могла бы быть получена подобного рода информация, не говорится, однако представитель компании утверждает, что это не нарушает какие-либо законы, так как пользователь соглашается с условиями обслуживания, касающимися, в том числе, нюансов конфиденциальности.

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Естественно, это больше смахивает на «теорию заговоров», ведь крупные корпорации активно развивают технологии и механизмы, препятствующие вмешательству в личное пространство пользователей, однако вопросы, связанные с таргетированной рекламой, которая внезапно появляется после личных бесед, никуда не исчез — впрочем, данный «феномен» может быть объяснён тем фактом, что рекламодатели и так слишком много знают о пользователе благодаря анализу его поисковых запросов, страниц в социальных сетях и иных сервисах, что помогает им составлять список интересов конкретного лица.