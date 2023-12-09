Твердотельный накопитель компании способен преодолевать предел в 14 Гбайт/c в режиме последовательного чтения.

Уже через несколько недель стартует выставка потребительской электроники CES 2024, поэтому немудрено, что производители активно готовятся к сему знаменательному событию: не остаётся в стороне и компания Phison, которая на предстоящем мероприятии намерена явить миру сразу несколько своих новых продуктов, информирует общественность ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: Tom's Hardware

Наиболее интересным «экспонатом» Phison на выставке, пожалуй, станет твердотельный накопитель PS5026-E26 Max14um Gen5, снабжённый интерфейсом PCIe 5.0 и способный практически полностью раскрыть потенциал контроллера PS5026-E26 благодаря «скоростной» памяти 3D TLC NAND производства Micron, характеризующейся скоростью передачи данных в 2400 МТ/с — ранее компания уже демонстрировала возможности данной связки, преодолевшей предел в 14 Гбайт/c в разрезе скорости последовательного чтения.

Кроме того, на CES 2024 производитель намерен показать два новых SSD-контроллера: маломощный PS5031-E31T с интерфейсом PCIe 5.0 будет производиться по 7-нм нормам силами TSMC и основан на процессоре ARM Cortex R5, имея 4-канальную конфигурацию и поддерживая безбуферные устройства с объёмом до 8 Тбайт и памятью типа 3D TLC/QLC, а также не требуя обязательного наличия радиатора. Заявленные показатели последовательного и случайного чтения/записи достигают 10800 Мбайт/c и 1500K IOPS.

Контроллер PS5027-E27T с PCIe 4.0 будет выпускаться по 12-нм техпроцессу, иметь однопроцессорную архитектуру и аналогичную своему «сотоварищу» конфигурацию, то есть 4 канала с поддержкой безбуферных накопителей ёмкостью до 8 Тбайт с чипами 3D TLC/QLC, обеспечивая скорость последовательного и случайного чтения/записи до 7400/6700 Мбайт/c и 1200K/1200K IOPS соответственно, при этом отличаясь низким уровнем энергопотребления и предназначаясь для устройств форм-фактора 2230, которые найдут своё призвание в разного рода консолях.

Источник изображений: Tom's Hardware, Phison

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Ещё одной новинкой от Phison станет однокристальный контроллер PS2251-21 (U21) с USB4, который будет предназначаться для портативных устройств хранения данных и способен обеспечить скорость до 4 Гбайт/c.