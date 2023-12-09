Кроме того, новинка получила целых два вентилятора.

Похоже, известный производитель Lenovo разработал свою собственную вариацию Radeon RX 6600, получившую приписку «LE» и имеющую ряд отличий от стандартной версии, о чём сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

По информации источника, Lenovo снабжает игровой видеокартой Radeon RX 6600 LE свои готовые ПК Geek Pro 2023 с процессором Core i5-13400F «на борту». Кроме того, упоминание о модификации было обнаружено в пакете графических драйверов.

Видеоадаптер Radeon RX 6600 LE получил всё те же 1792 потоковых процессора, что и его «стандартный соплеменник», что может указывать на его оснащение графическим процессором Navi 23 XL, однако источник предполагает, что новинка могла бы получить и весьма урезанный чип Navi 22.

Кроме того, наличие двух вентиляторов против одного у референсной модели намекает на повышенное значение TDP, однако точных данных об уровне энергопотребления данной модификации пока не имеется.

Подсистема памяти Radeon RX 6600 LE не отличается оригинальностью — видеокарта имеет в своём распоряжении 8-гигабайтный видеобуфер при 128-битной шине. А вот частоты графического процессора новинки чуть повышены: если у стандартной RX 6600 в boost-режиме GPU способен достигать значения в 2491 МГц, то у продукта Lenovo – 2495 МГц.

Источник изображения: VideoCardz, JD, Lenovo

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Геймерская видеокарта Radeon RX 6600 LE доступна для покупки в составе готового ПК Lenovo Geek Pro 2023, оценённого в 4799 юаней (около 62000 рублей), и, похоже, официально ограничена китайским рынком.