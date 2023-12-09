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Похоже, известный производитель Lenovo разработал свою собственную вариацию Radeon RX 6600, получившую приписку «LE» и имеющую ряд отличий от стандартной версии, о чём сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: VideoCardz
По информации источника, Lenovo снабжает игровой видеокартой Radeon RX 6600 LE свои готовые ПК Geek Pro 2023 с процессором Core i5-13400F «на борту». Кроме того, упоминание о модификации было обнаружено в пакете графических драйверов.
Видеоадаптер Radeon RX 6600 LE получил всё те же 1792 потоковых процессора, что и его «стандартный соплеменник», что может указывать на его оснащение графическим процессором Navi 23 XL, однако источник предполагает, что новинка могла бы получить и весьма урезанный чип Navi 22.
Кроме того, наличие двух вентиляторов против одного у референсной модели намекает на повышенное значение TDP, однако точных данных об уровне энергопотребления данной модификации пока не имеется.
Подсистема памяти Radeon RX 6600 LE не отличается оригинальностью — видеокарта имеет в своём распоряжении 8-гигабайтный видеобуфер при 128-битной шине. А вот частоты графического процессора новинки чуть повышены: если у стандартной RX 6600 в boost-режиме GPU способен достигать значения в 2491 МГц, то у продукта Lenovo – 2495 МГц.
Источник изображения: VideoCardz, JD, Lenovo
Геймерская видеокарта Radeon RX 6600 LE доступна для покупки в составе готового ПК Lenovo Geek Pro 2023, оценённого в 4799 юаней (около 62000 рублей), и, похоже, официально ограничена китайским рынком.