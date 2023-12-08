Оснащение новинки также весьма впечатляет.

Материнские платы, предназначенные составить пару высокопроизводительным процессорам AMD Ryzen Threadripper 7000, продолжают постепенно появляться в прайс-листах онлайн-магазинов: на сей раз пришёл черёд модели производства ASUS, информирует общественность ресурс Tom's Hardware.

реклама

Как сообщает источник, системная плата ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE, основанная на чипсете WRX90, может предложить до семи полноразмерных слотов PCIe 5.0 x16, лишь один из которых физически ограничен 8 линиями, четыре разъёма для установки твердотельных M.2-накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 x4, подключённых непосредственно к процессору, пару слотов SlimSAS с поддержкой NVMe-дисков в режиме PCIe 4.0 x4 и четыре разъёма SATA III.

Кроме того, материнская плата снабжена двумя 10-гигабитными Ethernet-портами на базе контроллера Intel и одним гигабитным, поддерживаемым силами контроллера Realtek и предназначенным для системы мониторинга и удалённого управления с задействованием чипа AST2600, аудиокодеком Realtek ALC1220P, а также парой портов USB4 Type-C, шестью USB 10 Гбит/c и одним USB 2.0 на задней панели.

Источник изображений: ASUS

В связи с большими «аппетитами» высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 новинка снабжается качественной 41-фазной подсистемой питания, выполненной по схеме «32+3+3+3».

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стоимость ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE также поражает воображение: в онлайн-магазине B&H Photo Video новинку оценили в $1300, что на 30 % дороже на фоне модели предшествующего поколения в лице Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II. Ожидается, что физически матплата станет доступна 29 января следующего года.