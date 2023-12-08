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Samsung работает над заменой литий-ионных батарей — твердотельные аккумуляторы будут более ёмкими
Появление первых коммерческих образцов ожидается в 2027 году.

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Задача по хранению энергии является краеугольным камнем для производителей разного рода электроники и электромобилей — современные литий-ионные батареи практически исчерпали себя, являясь сдерживающим фактором для целого ряда продуктов, однако специалисты компании Samsung, а вернее её подразделения с припиской SDI, похоже, в скором времени предложат более производительное решение в данной области, о чём сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на материал The Korea Economic Daily.

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Источник изображения: Tom's Hardware, Anu Adamson, Dalhousie University, Halifax

По информации источника, команда специалистов Samsung SDI в поте лица трудится над «заменителем» литий-ионных батарей — продуктом, в основе которого лежит перспективная технология ABS, предполагающая создание полностью твердотельных аккумуляторов, выгодно отличающихся повышенным уровнем производительности и безопасности.

Отмечается, что твердотельные элементы питания характеризуются более высокой плотностью хранения энергии по сравнению с литий-ионными аккумуляторами, что достигается за счёт использования технологии, основанной на применении сульфидов.

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Ожидается, что первые коммерческие варианты твердотельных элементов питания появятся к 2027 году — сначала ими снабдят электромобили, а потом дело дойдёт и до мобильных устройств.

#samsung #твердотельные аккумуляторы
Источник: wccftech.com
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