Появление первых коммерческих образцов ожидается в 2027 году.

Задача по хранению энергии является краеугольным камнем для производителей разного рода электроники и электромобилей — современные литий-ионные батареи практически исчерпали себя, являясь сдерживающим фактором для целого ряда продуктов, однако специалисты компании Samsung, а вернее её подразделения с припиской SDI, похоже, в скором времени предложат более производительное решение в данной области, о чём сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на материал The Korea Economic Daily.

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Источник изображения: Tom's Hardware, Anu Adamson, Dalhousie University, Halifax

По информации источника, команда специалистов Samsung SDI в поте лица трудится над «заменителем» литий-ионных батарей — продуктом, в основе которого лежит перспективная технология ABS, предполагающая создание полностью твердотельных аккумуляторов, выгодно отличающихся повышенным уровнем производительности и безопасности.

Отмечается, что твердотельные элементы питания характеризуются более высокой плотностью хранения энергии по сравнению с литий-ионными аккумуляторами, что достигается за счёт использования технологии, основанной на применении сульфидов.

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Ожидается, что первые коммерческие варианты твердотельных элементов питания появятся к 2027 году — сначала ими снабдят электромобили, а потом дело дойдёт и до мобильных устройств.