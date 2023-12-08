Впечатляющее достижение, но не рекорд.

Разного рода специалисты и энтузиасты продолжают добиваться высоких результатов на новой HEDT-платформе AMD TRX50: как сообщает ресурс VideoCardz, оверклокерам из команды известного производителя V-Color удалось достичь впечатляющих скоростных показателей для оперативной памяти DDR5.

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Для своих изысканий специалисты использовали материнскую плату ASUS PRO WS TRX-50-SAGE WIFI, предназначенную для работы в паре с высокопроизводительными процессорами AMD Ryzen Threadripper 7000.

Сообщается, что оверклокеры смогли заставить функционировать модули памяти R-DIMM типа DDR5 общим объёмом в 96 Гбайт на эффективной частоте в 8000 МГц. Согласно представленным данным, «планки» работали в четырёхканальном режиме при напряжении 1.4 В и таймингах CL40-52-52-126.

Источник изображений: VideoCardz, V-Color

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Стоит отметить, что данное достижение не является абсолютным рекордом для данной платформы AMD, однако всё равно выглядит впечатляюще. Чуть ранее команда V-Color добилась аналогичных результатов, используя системную плату GIGABYTE TRX50 AERO D, что доказывает эффективную работу памяти от производителя на нескольких матплатах.