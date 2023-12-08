Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
V-Color разогнала память в четырёхканальном режиме до 8000 МГц на плате ASUS PRO WS TRX-50-SAGE WIFI
Впечатляющее достижение, но не рекорд.

реклама

Разного рода специалисты и энтузиасты продолжают добиваться высоких результатов на новой HEDT-платформе AMD TRX50: как сообщает ресурс VideoCardz, оверклокерам из команды известного производителя V-Color удалось достичь впечатляющих скоростных показателей для оперативной памяти DDR5.

реклама

Для своих изысканий специалисты использовали материнскую плату ASUS PRO WS TRX-50-SAGE WIFI, предназначенную для работы в паре с высокопроизводительными процессорами AMD Ryzen Threadripper 7000.

Сообщается, что оверклокеры смогли заставить функционировать модули памяти R-DIMM типа DDR5 общим объёмом в 96 Гбайт на эффективной частоте в 8000 МГц. Согласно представленным данным, «планки» работали в четырёхканальном режиме при напряжении 1.4 В и таймингах CL40-52-52-126.

Источник изображений: VideoCardz, V-Color

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стоит отметить, что данное достижение не является абсолютным рекордом для данной платформы AMD, однако всё равно выглядит впечатляюще. Чуть ранее команда V-Color добилась аналогичных результатов, используя системную плату GIGABYTE TRX50 AERO D, что доказывает эффективную работу памяти от производителя на нескольких матплатах.

#amd #v-color #trx50
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD анонсирует мобильные процессоры серии Ryzen 8040 с обновленным ИИ
AMD работает над усовершенствованием логотипов своих процессоров, чтобы облегчить выбор покупателю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
30
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
1
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
4
Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
8
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
30
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
1
Forbes: Россия создает FPV-дроны в огромных количествах – в день может производиться до 1000 БПЛА
5
Сегодня ночью астероид размером 1 км в диаметре приблизится к Земле на 5 500 000 км
+
В Украине стремительно увеличивается количество электрокаров – конфликт не мешает популярности Tesla
3
Модуль, который обеспечивал историческую миссию на Луну, вернулся на орбиту Земли
3
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
4
Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 возвращается на Землю
2
GTA VI может получить текстовый перевод на русский язык
+
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
19
На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
+
Гигантский самолет впервые совершил полет с заправленным гиперзвуковым планером на борту
2
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
1
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
9
Новое изобретение для умного дома: беспроводной выключатель света работает без батареек
4
Россия начала производство своего катера-камикадзе
+

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
16
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
О кошках, которые не боятся воды
22
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
6
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
11
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
7
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
БМ-13 "Катюша" - как в СССР создали РСЗО еще до того, как это стало мейнстримом
2
Рассматриваем трейлер GTA 6 и разбираем некоторые интересные особенности
4

Сейчас обсуждают

Артем Ленин
09:05
Засунули бы эти майнеры себе кирки в задницу,обычному простому геймеру видеокарту теперь не купить.Мало того что дерьма паленного набросали на рынки,так ещё и цена взлетела.
Названы преимущества перспективного российского бомбардировщика следующего поколения ПАК ДА
MrPegge
09:05
У кого как. У США и Израиля лазеры к такой роли приспосабливают.
Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников
Василий Сербский
09:05
Вся пропагандонская политика режима Пыни основана на обещалках жизни в будущем, если более чётко сформулировать, то режим управления страной имеет следующее основание : тотальная ложь, тотальная корру...
Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
Nerze Jakot
09:02
Да все там у них есть и технологии и прочее. Есди даже посмотреть историю ,до сих пор одни вопросы КАК? Ответ прост для людей ничего не делается , и не будут делать . Как бы хуже не было господа и ра...
Венесуэла дала три месяца нефтяным компаниям на шельфе Эссекибо на завершение работ
nukemall
09:02
Бреднями про С-300 дуркаинская пропаганда прикрывает своих же рукожопых ПВОшников которые часто роняют тухлые ракеты на жiловi будiнкi и прочие свинарники, в прошлом году в Киеве совсем смешно вышло -...
Украинская разведка: У России неограниченное количество стрелкового оружия
A_K_
09:01
Одна треть от $2,67 млрд никак не может быть $902 млрд. Может все таки $902 миллиона?
Японские власти выделили $902 млрд на поддержку производства силовых полупроводниковых компонентов
Чaтo-Б0t
08:57
Цистерну пЫва, сало с цыбулей и принцессу Лею для празднования грядущей перемоги. Можно и Чубаку до кучи для особо гурманистых каклiв.
Киев потребовал у США истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и системы ПРО THAAD
Игорь Быков
08:54
Да нормальная 40 серия, у меня в ноуте 4060, не жалуюсь, все тащит, dlss помогает, а FG вообще фпс раза в 2 ускоряет, жаль мало пока игр ее поддерживают.
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
Артём Николаев
08:50
Ара, кэш память даже не адресуема классическими способами. Из неё нельзя ничего сделать снаружи. А так я из HDD делал SSD на тысячи иопсов выбирая в CrystalDiskMark тестовый файл на размер кэша диска....
Процессор Ryzen 7 5800X3D превратили в максимально быстрый SSD на рынке
Александр Пономарев
08:45
и звезду смерти!
Киев потребовал у США истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и системы ПРО THAAD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем