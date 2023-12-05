Американские ритейлеры продолжают радовать своих клиентов.

Хотя традиционные ноябрьские распродажи уже прошли, некоторые комплектующие до сих продаются по весьма заманчивым ценам: как сообщает ресурс VideoCardz, стоимость игрового настольного процессора AMD Ryzen 7 7800X3D упала ниже отметки в $349, что даже ниже ценника в период Чёрной пятницы.

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Источник изображения: Tom's Hardware

Так, благодаря дополнительной скидке в $10 геймерский десктопный процессор Ryzen 7 7800X3D в популярном заморском онлайн-магазине Newegg предлагается всего за $348.94, что более чем на $100 меньше по сравнению с его первоначальным ценником в $449.

Американский ритейлер MicroCenter располагает ещё более заманчивым предложением, которое, впрочем, доступно только жителям США или близлежащих стран — стоимость процессора у данного продавца составляет $340, но необходимо физическое присутствие для его приобретения.

Ещё одной приятной деталью при покупке Ryzen 7 7800X3D является тот факт, что процессор участвует в специальной акции от AMD, благодаря чему счастливый покупатель CPU получит ещё и игру Avatar: Frontiers of Pandora в подарок, цена которой в настоящий момент составляет $60.

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Стоит отметить, что Ryzen 7 7800X3D, обладающий одним 8-ядерным чиплетом и кэшем 3D V-Cache, и ранее выгодно отличался от своих старших «соплеменников» соотношением цены и игровой производительности, а сейчас отрыв модели становится ещё больше.