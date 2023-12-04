реклама
Свежая версия популярной утилиты AIDA64, получившая порядковый номер «7.00», обзавелась поддержкой целого ряда предстоящих CPU и GPU, а также улучшенными возможностями для уже представленных на рынке моделей, информирует общественность ресурс VideoCardz.
реклама
Источник изображения: VideoCardz
Обновление AIDA64 принесло новые тесты с задействованием набора инструкций AVX-512 для высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000, а также получило расширенную поддержку для платформы AMD TR5 и чипсетов TRX50 и WRX90.
Кроме того, в новую версию утилиты были добавлены бенчмарки с использованием AVX2 для процессоров Intel семейства Meteor Lake, относящихся к серии Core Ultra 100, улучшенная поддержка для будущих процессоров Intel Arrow Lake и Lunar Lake, а также предварительная для Clearwater Forest и Panther Lake.
Помимо этого, AIDA64 «подружилась» с уже дебютировавшей видеокартой AMD Radeon RX 6750 GRE 12 Гбайт и с ещё не вышедшей NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, а также получила ряд других улучшений, с полным списком которых можно ознакомиться на официальном сайте утилиты.