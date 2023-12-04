«Зелёная команда» обещает радовать геймеров и дальше.

Представленная более пяти лет назад первая серия игровых видеокарт с поддержкой технологий NVIDIA RTX ознаменовала собой новую веху в истории «зелёной команды», однако на первых порах было не всё так гладко — первая версия суперсэмплинга DLSS отличалась достаточно «мыльной» картинкой и не слишком впечатлила геймеров, однако специалисты компании серьёзно поработали над недочётами своего продукта, и уже версия с порядковым номером «2» вызвала более приятные чувства у игрового сообщества, а DLSS 3 с технологиями генерации кадров и реконструкции лучей ещё более улучшила качество выдаваемого изображения.

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Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA

Как сообщает ресурс VideoCardz, сегодня NVIDIA отмечает своеобразный юбилей, заявив, что набор функций RTX используется в пяти сотнях приложений и игр. Стоит отметить, что не каждый тайтл имеет в своём «арсенале» полный набор функций, однако располагает как минимум одной из них, как то трассировкой лучей, DLSS или DLAA.

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Свежий драйвер NVIDIA принёс поддержку DLSS 3.5 для ещё нескольких игр, однако уже совсем скоро «зелёная команда» обещает порадовать геймеров ещё большим количеством тайтлов с RTX.