Немцы отдают предпочтение процессорам AMD.

Продажи процессоров Intel в немецкой рознице продолжают бить антирекорды, о чём свидетельствует еженедельный отчёт TechEpiphany, основанный на статистике крупного немецкого онлайн-магазина Mindfactory.

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Исходя из представленных данных, за последнюю неделю доля Intel по количеству реализованных единиц CPU упала до рекордно низкого показателя в 10.06 %, в то время как AMD откусывает себе 89.94 % от «общего пирога».

В разрезе выручки результаты Intel не менее плачевные и составляют всего 12.47 %, что на фоне показателей AMD, достигающих 87.53 %, выглядит весьма удручающе.

При этом наибольшую любовь у немецких покупателей снискал игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, разошедшийся «тиражом» в 2800 экземпляров и более чем в 2.5 раза обошедший своего ближайшего преследователя в лице Ryzen 7 5700X, результат которого составляет 1110 единиц, в то время как на третьей строчке с показателем в 800 штук оказалась ещё одна геймерская модель AMD, Ryzen 7 5800X3D.

Источник изображений: X (Twitter), TechEpiphany

Примечательно, что первые 14 мест в рейтинге популярности занимают процессоры AMD и лишь на 15 позиции расположился наиболее продаваемый в немецкой рознице CPU от Intel, а именно Core i7-14700K, который приобрели в количестве 150 единиц.

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Наиболее распространённой платформой за последнюю неделю стала Socket AM5 (5540 штук), чуть поодаль следует Socket AM4 (4210 экземпляров), а LGA 1700 с результатом в 1020 единиц занимает третью позицию.