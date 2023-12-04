Специалисты установили чипы LPDDR5X-7500.

Разного рода эксперименты с чипами памяти видеокарт и мобильных устройств не являются чем-то экстраординарным: на сей раз настал черёд и портативной игровой консоли ASUS ROG Ally, обладающей не слишком «продвинутой» подсистемой памяти.

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Источник изображения: ASUS

Как информирует общественность ресурс VideoCardz, специалисты из SlickBuys Mods and Repairs смогли успешно произвести модификацию ASUS ROG Ally, снабдив консоль более скоростными чипами памяти, попутно увеличив объём — сначала моддеры выпаяли имеющуюся память типа LPDDR5-6400 в конфигурации 4x4 Гбайт, после чего заменили её на Samsung LPDDR5X-7500 общей ёмкостью в 32 Гбайт, имеющей аналогичные «родным» чипам параметры напряжения и температуры.

После всех манипуляций специалистам пришлось модифицировать BIOS, чтобы устройство заработало в штатном режиме.

К сожалению, какими-либо тестами, иллюстрирующими прирост производительности благодаря такой модификации, моддеры не поделились, однако, по словам источника, увеличение скоростных показателей подсистемы памяти на 17 % позволит поднять уровень игрового быстродействия портативной консоли, так как возможности встроенной графики на базе микроархитектуры RDNA 3 весьма зависят от скорости памяти.

Источник изображений: VideoCardz, SlickBuys Mods and Repairs

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Отмечается, что в настоящий момент систем с AMD Ryzen Z1 «на борту», оснащённых 32 Гбайт памяти или выше на рынке не представлено, поэтому геймерам, рассчитывающим заполучить игровую консоль с большим объёмом памяти, необходимо будет либо обратиться к соответствующим специалистам, либо обратить свой взор на решения от ряда китайских компаний, основанных на процессоре AMD Ryzen 7040U и снабжённых как минимум 32 Гбайт памяти.