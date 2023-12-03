Новинки должны дебютировать в начале 2024 года.

В преддверии неумолимо надвигающегося представления мобильных процессоров Intel Core Ultra 100H, принадлежащих к семейству Meteor Lake, в сети появляется информация о расширении ассортимента игровых ноутбуков у ряда производителей: так, благодаря находке «сетевого детектива» momomo_us стало известно о предстоящих топовых моделях лэптопов от ASUS, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, игровые ноутбуки ASUS ROG Zephyrus M16 обзаведутся флагманскими мобильными процессорами Intel Core Ultra 9 185H, наделёнными 16 ядрами в конфигурации 6+8+2 и 22 потоками, способными работать на частоте до 5,1 ГГц в boost-режиме, и топовыми геймерскими видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090.

Кроме того, новинки получат от 16 (2x8) до 32 (2x16) Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5X, NVMe-накопитель объёмом в 1 Тбайт и дисплей с диагональю в 16 дюймов и разрешением 2560x1600.

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Ожидается, что новинки будут официально представлены в начале следующего года, а их ценник перевалит за отметку в 2000 долларов США.